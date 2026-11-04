ABD'de gecenin sürprizleri. Cumhuriyetçilerin kaleleri birer birer düştü

Demokratlar toplamda Cumhuriyetçilere ait altı Senato koltuğunu kazanarak, çekişmeli geçen Michigan ve Minnesota'daki kendi koltuklarını koruyamasalar bile çoğunluğu garantiledi.

Kansas'ta büyük bir kilisenin papazı olan Adam Hamilton, yaklaşık bir asır önceki Büyük Buhran'dan bu yana Senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

New Hampshire'da ise Demokrat Chris Pappas yarışı kazanmasının ardından "Seçmenlerin canına tak etti." dedi.

Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, iki yıl önce Başkan Yardımcısı JD Vance'e ait olan koltuğu kazandı.

Teksas'ta ise Demokrat Eyalet Temsilcisi James Talarico, dışarıdan yapılan yoğun kampanya harcamalarına direnerek skandallarla anılan Cumhuriyetçi Eyalet Başsavcısı Ken Paxton'ı mağlup etti.

Hem Ohio hem de Teksas, 2024 yılında Trump'a çift haneli farklarla oy vermişti.

Trump'ın 2024'te yaklaşık 18 puan farkla kazandığı Güney Karolina'da ise çocuk doktoru Annie Andrews, Cumhuriyetçi Senatör Darline Graham'ı yenilgiye uğrattı.

Graham bu koltuğa, kardeşi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından atanmıştı.

Trump, bariz zaaflarına rağmen Paxton ve Graham'ı daha köklü adayların önüne çıkarmıştı.

Paxton, 2023'teki azil süreci ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamaları da dahil bir dizi tartışmanın merkezinde yer alırken, Graham'ın kendisinin de kabul ettiği tecrübesizliği olumsuz manşetlere konu olmuştu.

Başkan Trump, seçimlerin son dönemecinde 24'ten fazla mitingi kapsayan yoğun bir kampanya yürüterek Paxton, Graham ve Ohio'dan Jon Husted için büyük çaba harcadı.

Trump, tabanını harekete geçirmek amacıyla seçmenlerine defalarca "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün." çağrısı yaptı.,

“OY PUSULASINDA BEN OLSAYDIM EZİCİ BİR FARKLA KAZANIRDIK”

Öte yandan Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu netleşirken Trump, sosyal medya hesabından "Oy pusulasında ben yoktum ve olsaydım, EZİCİ BİR FARKLA kazanırdık! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." paylaşımını yaptı.