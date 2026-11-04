ABD'de gecenin sürprizleri. Cumhuriyetçilerin kaleleri birer birer düştü
04.11.2026 09:33
Son Güncelleme: 04.11.2026 09:46
ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kaleleri sayılan eyaletlerde de üstünlük kurarak Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı.
ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.
"Mavi dalganın" boyutu ve kapsamı henüz tam olarak netleşmese de parti; Cumhuriyetçilerin Güney Karolina, Teksas ve Iowa gibi muhafazakar kaleleri de dahil uzun süredir erişilemez görülen eyaletlerde üstünlük sağladı.
Bu sonuçlar, seçmenlerin Trump'ın ekonomi yönetiminden ve şubat ayında İran'a karşı savaş başlatma kararından duyduğu memnuniyetsizliği ortaya koydu.
İran savaşı, ülkede akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine yol açmıştı.
Seçmenler peş peşe yapılan anketlerde hayat pahalılığına ilişkin kaygılarını ve Trump'ın bu sorunu ele alış biçimine yönelik öfkelerini dile getiriyordu.
DEMOKRATLAR HANGİ KOLTUKLARI KAZANDI?
Demokratlar toplamda Cumhuriyetçilere ait altı Senato koltuğunu kazanarak, çekişmeli geçen Michigan ve Minnesota'daki kendi koltuklarını koruyamasalar bile çoğunluğu garantiledi.
- Kansas'ta büyük bir kilisenin papazı olan Adam Hamilton, yaklaşık bir asır önceki Büyük Buhran'dan bu yana Senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.
- New Hampshire'da ise Demokrat Chris Pappas yarışı kazanmasının ardından "Seçmenlerin canına tak etti." dedi.
- Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, iki yıl önce Başkan Yardımcısı JD Vance'e ait olan koltuğu kazandı.
- Teksas'ta ise Demokrat Eyalet Temsilcisi James Talarico, dışarıdan yapılan yoğun kampanya harcamalarına direnerek skandallarla anılan Cumhuriyetçi Eyalet Başsavcısı Ken Paxton'ı mağlup etti.
Hem Ohio hem de Teksas, 2024 yılında Trump'a çift haneli farklarla oy vermişti.
- Trump'ın 2024'te yaklaşık 18 puan farkla kazandığı Güney Karolina'da ise çocuk doktoru Annie Andrews, Cumhuriyetçi Senatör Darline Graham'ı yenilgiye uğrattı.
Graham bu koltuğa, kardeşi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından atanmıştı.
Trump, bariz zaaflarına rağmen Paxton ve Graham'ı daha köklü adayların önüne çıkarmıştı.
Paxton, 2023'teki azil süreci ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamaları da dahil bir dizi tartışmanın merkezinde yer alırken, Graham'ın kendisinin de kabul ettiği tecrübesizliği olumsuz manşetlere konu olmuştu.
Başkan Trump, seçimlerin son dönemecinde 24'ten fazla mitingi kapsayan yoğun bir kampanya yürüterek Paxton, Graham ve Ohio'dan Jon Husted için büyük çaba harcadı.
Trump, tabanını harekete geçirmek amacıyla seçmenlerine defalarca "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün." çağrısı yaptı.,
“OY PUSULASINDA BEN OLSAYDIM EZİCİ BİR FARKLA KAZANIRDIK”
Öte yandan Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu netleşirken Trump, sosyal medya hesabından "Oy pusulasında ben yoktum ve olsaydım, EZİCİ BİR FARKLA kazanırdık! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." paylaşımını yaptı.
TEMSİLCİLER MECLİSİ VE VALİLİK YARIŞLARINDA DEMOKRATLAR ÖNDE
Demokratlar; Kentucky, New Jersey ve Kuzey Karolina'nın da aralarında yer aldığı eyaletlerde Cumhuriyetçilere ait en az sekiz koltuğu kazanarak ve koyu muhafazakar seçim bölgelerinde bile güç göstererek ABD Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü ele geçirme yoluna girdi.
Partinin üstünlüğü diğer yarışlara da uzandı.
- Üç dönemdir görevde olan Teksas Valisi Greg Abbott, Demokrat Gina Hinojosa'ya yenilirken, Demokratlar muhafazakar Iowa ve Ohio'da da valilikleri kazandı.
- Georgia'da yarışı kazandığı öngörülen mevcut Demokrat Senatör Jon Ossoff ise zaferini kutladığı partide destekçilerine seslendi: "Amerikan halkı, bu kapsamlı ve kesin zaferlerle Başkan Donald J. Trump adlı kişinin yozlaşmışlığını, yolsuzluğunu ve beceriksizliğini cezalandırdı."
Diğer taraftan Reuters ve USA Today'in derlediği oy sayımına göre Florida'da Cumhuriyetçi Senatör Ashley Moody, Demokrat Angie Nixon'ı geride bıraktı.
Ancak Moody, Trump'ın 2024'te 13 puan farkla kazandığı eyalette yalnızca yaklaşık 3 yüzde puanı önde yer aldı. Bu tablo, koyu Cumhuriyetçi eyaletlerin bile çarpıcı biçimde Demokratlara kaydığının bir diğer kanıtı oldu.
Ayrıca Demokratlar, Florida'da Cumhuriyetçi siyasetçilerin bu yılın başlarında sınırlarını yeniden çizdiği üç Temsilciler Meclisi seçim bölgesini de elinde tuttu. Bu bölgelerin tamamı Trump'ı en az 9 yüzde puanı farkla desteklemişti.
SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ SEÇMENDEKİ ÖFKEYİ ORTAYA KOYDU
Büyük televizyon kanalları ve Associated Press'in (AP) de aralarında yer aldığı ABD'li medya kuruluşları konsorsiyumu adına SSRS'in yürüttüğü sandık çıkış anketlerine göre, ülke genelindeki seçmenlerin yarısı 2026 ara seçimlerini başkanı cezalandırmak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.
Ankete katılanların dörtte üçü ülkenin gidişatından "öfkeli" veya "memnuniyetsiz" olduğunu belirtirken, seçmenlerin yüzde 70'i Kongre'nin başkan üzerinde daha fazla denge ve denetim sağlamasını istediğini dile getirdi.