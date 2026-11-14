ABD'de havacılık krizi sona erdi, aksamalar devam ediyor

Duffy, yaşanan iletişim sorununun yalnızca eski ekipmanlardan kaynaklanmadığını, telekomünikasyon sisteminin de oldukça eski olduğunu belirtti.

Bir yüklenici firmanın rutin bakım çalışmalarını yürüttüğünü ve eski bakır kablolar üzerinden işleyen telekomünikasyon hatlarının fiber optik altyapıya geçirildiğine işaret eden Duffy, yaşanan sorunun yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın yetersizliğinden mi kaynaklandığını henüz tespit edemediklerini söyledi.

Duffy, iletişim hatlarına bir siber saldırı olup olmadığına yönelik de "Yürütülen çalışmaları izole etmeyi başardığımızda tüm sistemlerimiz yeniden devreye girdi, dolayısıyla bunun bir siber saldırı olduğuna inanmıyoruz. Söz konusu olan, günün gerekliliklerini karşılayamayan bir FAA sistemiydi." ifadelerini kullandı.

İletişim altyapısı, kontrol kuleleri gibi alanlarda sistemleri modernize etmek adına yaptıkları çalışmalara değinen Duffy, Kongre'yi en ileri teknolojiye sahip hava trafik kontrol sistemleri için harekete geçmeye çağırdı.

Duffy, "Eğer sistemlerimizi değiştirmeye başlamayacaksak, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bence bu, Kongre'nin konunun üzerine daha ciddiyetle eğilmesi gerektiğine dair bir işaret." dedi.