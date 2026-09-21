ABD'de ICE görevlisi, Venezuelalıyı silahla yaraladı, ortalık karıştı

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) ise ICE'ın yerel saatle 12.50'de bir araç takibi konusunda yardım talebinde bulunduğunu, ekipler olay yerine ulaştığında silahlı müdahalenin yaşanmış olduğunu belirtti.

Yetkililer, olayda gövdesinden bir kez vurulan 28 yaşındaki Wilber Rafael Garces Perez'in hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun "ciddi ancak stabil" olduğunu ifade etti.