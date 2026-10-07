ABD'de idam mahkumu infazdan sağ kurtuldu, bilinci açıldı ve konuşuyor
07.10.2026 09:18
Son Güncelleme: 07.10.2026 09:19
ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle yürütülen infaz girişiminden sağ kurtulan ilk idam mahkumu Christa Pike'ın bilinci yerine geldi ve konuşmaya başladı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infaz edilmek istenirken hayatta kalan 50 yaşındaki kadın mahkum Christa Pike'ın bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı bildirildi.
Pike'ın avukat heyeti, dün yaptıkları açıklamada müvekkillerinin bilincinin açıldığını belirtti.
Reuters ajansının aktardığı açıklamada, geçen çarşamba günü yarıda kesilen infaz girişiminde damar yolu açılması sırasında kollarında ağır yaralar oluşan Pike'ın, tıbbi gözetim altında tutulduğu hastane yatağında elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bağlı kalmaya devam ettiği kaydedildi.
Avukatlar, Pike'ın gelecekteki sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını ve en hafif ihtimalle uzun bir iyileşme süreci öngördüklerini aktardı.
Açıklamada, cuma günü solunum cihazına bağlı, bilinci kapalı ve durumu kritik olan mahkumun vücudundan pentobarbital adlı ilacın temizlenmesi için doktorların yoğun çaba harcadığı bilgisine yer verildi.
YAKLAŞIK İKİ BUÇUK SAAT SÜREN İNFAZ YARIDA KESİLDİ
Pike, Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevinde 30 Eylül gecesi infaz edilmek istendi.
Olaya tanıklık eden avukatlar ve gazeteciler, infaz memurlarının damar yoluyla iki doz pentobarbital vermeye çalıştığı anları yaklaşık iki buçuk saatlik bir kargaşa ve ıstırap süreci olarak nitelendirdi.
Tanık ifadelerine göre Pike işlem boyunca inledi, ağladı, nefes almakta zorlandı ve bir noktada "Kolum patlayacak gibi hissediyorum" dedi.
Mahkeme kayıtlarına yansıyan dilekçelerde, yüksek derecede alkali ve yakıcı bir madde olan pentobarbitalin deri altındaki dokulara sızması sonucu mahkumun her iki kolunda da şişlik, yanık ve su toplaması oluştuğu belirtildi.
Avukatlar, yetkililerin Pike'ın damarlarının inceliği ve mevcut bir kan hastalığı sebebiyle damar yolu açmanın zor olacağına ilişkin doktor uyarılarını görmezden geldiğini savundu.
İnfaz işlemi sürerken avukatların acil durdurma başvurusu yaptığı, cezaevi yetkililerinin ise bu sırada işlemi sonlandırarak ambulans çağırdığı kaydedildi.
Eyalet Ceza İnfaz Kurumu başlangıçta protokol kurallarına uyulduğunu savunsa da kurum komiseri Frank Strada'nın bu ay görevinden ayrılacağı açıklandı.
Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Bill Lee ise yılın geri kalanındaki infazları askıya aldığını ve bağımsız bir inceleme başlatıldığını duyurdu.
İNFAZ EDİLİRKEN HAYATTA KALAN İLK KİŞİ
Pike'ın avukatları, bugün Davidson Bölgesi Şansölye Mahkemesinde (Davidson County Chancery Court) görülecek duruşmada, infaz girişimine dair kanıtların korunmasını talep edecek.
Avukatlar, Eyalet Ceza İnfaz Kurumunun mahkumu zalimane ve olağandışı cezaya maruz bırakarak anayasal haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor. Pike'ın bu duruşmaya bizzat katılması beklenmiyor.
Christa Pike, Ocak 1995'te Tennessee Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda 19 yaşındaki okul arkadaşı Colleen Slemmer'ın işkence edilerek öldürülmesi olayındaki rolü nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Pike 18 yaşındayken işlenen cinayete, o dönem 17 yaşında olan erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve gözcülük yapan 18 yaşındaki Shadolla Peterson da karışmıştı.
İtirafın ardından Pike ve Shipp birinci derece cinayetten mahkum edilmiş; Pike ölüm cezası alırken Shipp şartlı tahliye imkanı bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Peterson ise savcılık lehine tanıklık yaparak denetimli serbestlik almıştı.
Tennessee'de yaklaşık 30 yıldır tek kadın idam mahkumu olan Pike, eyalette son iki yüzyılda infaz edilmek istenen ilk kadın olmasının yanı sıra, ABD genelinde infaz ilaçları verildikten sonra hayatta kaldığı bilinen ilk kişi kayıtlara geçti.
Pike'ın infazdan iki gün önce Vali Lee'ye sunduğu ve çocukluk travmalarına dikkat çeken af başvurusu reddedilmişti.