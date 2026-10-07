ABD'de idam mahkumu infazdan sağ kurtuldu, bilinci açıldı ve konuşuyor

Pike, Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevinde 30 Eylül gecesi infaz edilmek istendi.

Olaya tanıklık eden avukatlar ve gazeteciler, infaz memurlarının damar yoluyla iki doz pentobarbital vermeye çalıştığı anları yaklaşık iki buçuk saatlik bir kargaşa ve ıstırap süreci olarak nitelendirdi.

Tanık ifadelerine göre Pike işlem boyunca inledi, ağladı, nefes almakta zorlandı ve bir noktada "Kolum patlayacak gibi hissediyorum" dedi.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan dilekçelerde, yüksek derecede alkali ve yakıcı bir madde olan pentobarbitalin deri altındaki dokulara sızması sonucu mahkumun her iki kolunda da şişlik, yanık ve su toplaması oluştuğu belirtildi.

Avukatlar, yetkililerin Pike'ın damarlarının inceliği ve mevcut bir kan hastalığı sebebiyle damar yolu açmanın zor olacağına ilişkin doktor uyarılarını görmezden geldiğini savundu.

İnfaz işlemi sürerken avukatların acil durdurma başvurusu yaptığı, cezaevi yetkililerinin ise bu sırada işlemi sonlandırarak ambulans çağırdığı kaydedildi.

Eyalet Ceza İnfaz Kurumu başlangıçta protokol kurallarına uyulduğunu savunsa da kurum komiseri Frank Strada'nın bu ay görevinden ayrılacağı açıklandı.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Bill Lee ise yılın geri kalanındaki infazları askıya aldığını ve bağımsız bir inceleme başlatıldığını duyurdu.