ABD'de ilk sonuçlar gelmeye başladı. Başkan Trump için kritik ara seçim
03.11.2026 15:17
Son Güncelleme: 04.11.2026 04:20
ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesi için ara seçim yapılıyor. Seçim, Trump'ın ikinci döneminin en kritik yarışı olarak görülüyor.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapanmaya ve ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak görülen ara seçimler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağını ve Demokratların Senato'da yeniden kontrolü ele geçirip geçiremeyeceğini belirleyecek.
Senato'da son durum: Demokratlar 41, Cumhuriyetçiler 31.
Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 29, Cumhuriyetçiler 15
20 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI
ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.
Şu ana kadar 20'den fazla eyalette sandıklar kapandı.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.
TRUMP: İRAN'I DERHAL VURMA PLANIMIZ YOK
Financial Times'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a derhal saldırı planları olmadığını söyledi.
"İran konusunda istediğimiz her şeyi alıyoruz" diyen Trump, "Ben hazırım, biz hazırız, harekete geçmemiz gerekirse mermiler namluya sürüldü. Ancak bunun için hiçbir sebep göremiyorum. İran ile gerçekten savaştığımız söylenemez, 6 aydan uzun süredir savaşmıyoruz bile" diye konuştu.
NEW YORK'TA MAKİNE ARIZASI
ABD'nin New York eyaletine bağlı Westchester County'de oy verme makinelerinde yaşanan arızaların 250 bine kadar oy pusulasını etkilediği açıklandı.
Westchester County Yöneticisi Kenneth Jenkins, düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki 40'tan fazla yerleşim biriminde bulunan 332 oy verme merkezinde makinelerin 250 bine kadar oy pusulasını tarayamadığını belirtti.
Jenkins, yaşanan teknik soruna rağmen seçmenlerin oy kullanmaya devam edebileceğini vurguladı. Seçmenlerin, daha sonra sayılmak üzere turuncu torbalarda muhafaza edilecek acil durum oy pusulalarını kullanmaya yönlendirileceği bildirildi.
Mississippi ve Florida gibi yerlerde de makine arızaları bildirildi.
ERKEN OY KULLANMA İŞLEMİ 18 EYLÜL'DE BAŞLADI
ABD'de oy kullanmak için bugün son gün olsa da ülkede 18 Eylül'den bu yana vatandaşlar farklı eyaletlerde erken oy kullanmaya başladı.
Erken oy kullanma işlemi ilk olarak 18 Eylül'de Virginia, Minnesota ve South Dakota eyaletlerinde başladı, daha sonra diğer eyaletlerde de erken oy verme merkezleri hizmet verdi.
Yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD genelinde, erken oy kullanan seçmenlerin sayısının bugüne kadar 50 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.
ABD ARA SEÇİMLERİ
ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrede Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'ini belirlemek için oy kullanıyor.
ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.
Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.
DEMOKRATLAR, TEMSİLCİLER MECLİSİNDE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMAYA YAKIN
Cumhuriyetçiler, 2024 seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını korurken, aradan geçen iki yılda istifalar ve boşalan sandalyeler nedeniyle iki parti arasındaki fark daraldı.
1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunuyor; iki sandalye ise şu anda boş durumda.
435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.
Dolayısıyla Demokratların çoğunluğu elde etmesi için seçimlerde, mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor.
Temsilciler Meclisindeki çoğunluk, Meclis Başkanının belirlenmesinin yanı sıra yasama gündeminin oluşturulması, bütçe görüşmeleri ve Kongre komitelerinin yönetimi bakımından önem taşıyor.
Demokratların burada çoğunluğu kazanması durumunda Trump'ın azline yönelik süreç dahil birçok kritik konunun Temsilciler Meclisi gündemine gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SENATO'DA KAFA KAFAYA YARIŞ
Cumhuriyetçiler, 100 üyeli Senatoda 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundururken, Demokratların ise kendileriyle hareket eden 2 bağımsız dahil toplam 47 sandalyesi bulunuyor.
Bu tabloya göre Demokratların Senatoda çoğunluğu ele geçirebilmesi için Cumhuriyetçilerden net 4 sandalye kazanması gerekiyor.
Senato seçimlerinde özellikle Georgia, Michigan, Maine, Alaska, Kuzey Carolina, Ohio ve Iowa gibi eyaletlerdeki yarışlar yakından takip ediliyor.
Demokratlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazandığı Georgia ve Michigan'daki sandalyelerini korumaya çalışırken, Cumhuriyetçiler ise Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in kazandığı Maine'deki sandalyelerini korumaya çalışacak.
Senato, Yüksek Mahkeme dahil federal yargıçların ve üst düzey yönetim görevlilerinin onaylanması ile uluslararası anlaşmaların değerlendirilmesi gibi yetkileri nedeniyle başkanlık yönetimi açısından ayrı bir öneme sahip.
Bununla birlikte, Senatoda çoğunluğun elde edilmesi, her yasa teklifinin kabulü için yeterli olmuyor. Birçok düzenlemede tartışmaların sona erdirilmesi için 60 senatörün desteği gerekiyor.
60 senatöre ulaşmak zor olduğundan, Amerikan siyasi sisteminde "filibuster" denen bu yöntemle bazen tek bir senatör bile, uzun süre kürsüde konuşarak bir yasama sürecini geciktirebiliyor.
OY VERME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
ABD'de seçimler federal düzeyde yapılmasına rağmen oy verme ve oy sayım süreçleri büyük ölçüde eyaletler tarafından yürütülüyor.
Seçmenler, eyaletlerinin belirlediği kurallar çerçevesinde seçim günü sandığa giderek, erken oy kullanarak ya da posta yoluyla oylarını verebiliyor.
Bazı eyaletlerde seçmenlere otomatik olarak posta yoluyla oy pusulası gönderilirken, bazılarında ise seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulunması gerekiyor.
Oy kullanmak için kimlik gösterme zorunluluğu, seçmen kayıt süreleri ve posta oylarının kabul edilmesine ilişkin son tarihler de eyaletlere göre değişiyor.
Özellikle Trump'ın seçim sistemine ilişkin en önemli şikayetlerinden ikisi olan "posta yoluyla oy kullanma" ve "kimlik kartı gösterme zorunluluğu olmadan oy kullanma" süreçleri, Amerikan kamuoyunda halen tartışılıyor.
ABD genelinde tek bir sandık kapanış saati bulunmadığından, sonuçlar ülkenin doğusundan batısına doğru farklı saatlerde gelmeye başlıyor.
Özellikle oy farkının az olduğu eyaletlerde posta oylarının sayılması ve itiraz süreçleri nedeniyle kesin sonuçların açıklanması birkaç gün sürebiliyor.
Bu yılki Kongre ara seçimlerine katılımın son dönemdeki diğer seçimler gibi yüksek olması bekleniyor. Özellikle Trump'a destek verenler ile karşı olanlar arasındaki siyasal ve sosyolojik makasın giderek açıldığı yönündeki göstergeler, seçmenleri daha fazla sandığa gitmeye yönlendiriyor.
ABD medyasına yansıyan son analizlere göre, 47 eyalet ve başkent Washington'da 43 milyondan fazla seçmen erken oy kullanmış veya posta yoluyla oyunu göndermiş durumda.
Bu sayı, 2022 ara seçimlerinin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 10 milyonluk bir artışa işaret ediyor.
İLK KEZ TÜM EYALETLERDE SEÇİM GÖZLEMCİLERİ GÖREVLENDİRİLECEK
ABD Adalet Bakanlığı, bazı eyaletlerde oy kullanma işlemi başlayan ara seçimlerde ilk kez 50 eyaletin tümünde seçim gözlemcilerinin görevlendirileceğini açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlere ilişkin açıklama yapıldı.
Seçimlerin özgür ve adil olması için 1965'ten bu yana her seçimde gözlemcilerin görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada, ilk kez bu seçimlerde 50 eyaletin tümünde seçimlerin takip edileceği ve gözlemcilerin görevlendirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca tüm eyaletlerde yaklaşık 1000 seçim gözlemcisinin görev alacağı, bunlar arasında Bakanlığın farklı departmanlarının yanı sıra Personel Yönetim Ofisinden kişilerin bulunacağı kaydedildi.
Seçim boyunca söz konusu personelin eyalet ve yerel seçim yetkilileriyle iletişim halinde kalacağı belirtilen açıklamada, seçim gözlemcilerinin Bakanlığın yetki alanına giren federal oy kullanma kanunlarına uyulup uyulmadığını da denetleyeceği ifade edildi.
SEÇİM GÖZLEMCİLERİ KİMDİR?
ABD basınındaki haberlere göre, seçim gözlemcileri, oylama sürecini izlemek ve 1965 tarihli Oy Hakkı Yasası gibi federal yasalara uyulmasını sağlamak amacıyla görevlendirilen kişilerdir.
Silah taşımayan gözlemcilerin, seçim idaresine müdahale etmeleri ve oy kullanma sürecini aksatmalarının yasak olduğu biliniyor.