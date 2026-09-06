ABD'de kargo uçağı pistten çıktı
06.09.2026 23:27
Son Güncelleme: 06.09.2026 23:29
ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı havalimanına inerken pistten çıktı.
ABD'de Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.
Pilotların iniş sırasında acil durum uyarısı yapmadığı belirtildi.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.