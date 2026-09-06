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ABD'de kargo uçağı pistten çıktı

06.09.2026 23:27

Son Güncelleme: 06.09.2026 23:29

AA

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ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı havalimanına inerken pistten çıktı.

ABD'de kargo uçağı pistten çıktı
Reuters

ABD'de Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.

 

Pilotların iniş sırasında acil durum uyarısı yapmadığı belirtildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ 1
Reuters

DUMANLAR YÜKSELDİ

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

ABD'de kargo uçağı pistten çıktı 2
Reuters

Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.

ABD'de kargo uçağı pistten çıktı 3
Reuters

Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.