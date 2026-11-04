ABD'de Kongre'yi geri alan Demokratlardan Trump'a: "Kendinize avukat tutun"
04.11.2026 15:35
ABD ara seçimlerinde Senato'da kontrolü sağlayan ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa yaklaşan Demokratlar, Başkan Trump yönetimine karşı kapsamlı soruşturmalara hazırlanıyor.
ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Senato'yu geri alması ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamaya yaklaşması, Kongre'de Donald Trump yönetimine yönelik soruşturmaların önünü açtı.
Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu'nun yeni başkanı olması beklenen Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, bugün Cumhuriyetçilere "Avukat tutun." diye seslendi.
Demokratların seçimlerdeki simge rengine atıfla "mavi dalga" olarak nitelenen sonuçların ülke genelinde etkili olmasıyla birlikte Senato'da kontrol Demokratlara geçti.
Bir dizi çekişmeli yarışı kazanan Demokratların Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu geri alma yolunda ilerlediği son saatlerde basında yer buldu.
Demokratlar yerel saatle salı günü gece yarısından önce hem kritik Senato yarışlarını kazandı hem de Temsilciler Meclisi'nde Kentucky, New Jersey, Kuzey Karolina, Pensilvanya ve Ohio'daki çekişmeli koltukları Cumhuriyetçilerden devraldı.
Kongre'deki Demokratlar, son iki yıldır hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olması nedeniyle Trump'ın gündemine karşı zorlu bir mücadele yürütüyordu.
Gözetim Komisyonu'nda halihazırda Demokratların en kıdemli üyesi olarak görev yapan Garcia'nın iki kelimelik çıkışı, seçimlerde Cumhuriyetçileri geride bırakan Temsilciler Meclisi Demokratlarının gelecek yıl Trump yönetimiyle hesaplaşmaya hazır olduğunu ortaya koydu.
KONGRE KOMİSYONLARINDA TRUMP'A KARŞI SORUŞTURMA HAZIRLIĞI
Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kontrolün yeniden Demokratlara geçmesiyle birlikte Garcia, Senato Maliye Komisyonu'nun başına geçmeye hazırlanan Demokrat Senatör Ron Wyden ve diğer Kongre liderleri; ABD Başkanı'na, müttefiklerine ve gündemine yönelik soruşturmaları başlatıp yönlendirebilecek.
Muhtemel yeni yetkilerine işaret eden Senatör Wyden da X hesabından yaptığı paylaşımda "Resmi celpler." ifadesini kullandı.
Bir denetim organı olarak görev yapan Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu; tanık çağırma, hükümet belgelerini talep etme ve resmi celp çıkarma konusunda geniş yetkilere sahip.
Garcia daha önce yaptığı açıklamalarda, Demokratların kazanması halinde Elon Musk'ın "Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)" bünyesindeki rolüne, Trump ailesinin ticari ilişkilerine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ndeki (ICE) hak ihlallerine ve Jeffrey Epstein vakasına ilişkin soruşturmalara öncülük edeceğini duyurmuştu.
Punchbowl News'a konuşan Garcia, "Burada sıfırdan başlamıyoruz. Kamuoyuna yansıyan muazzam miktarda çalışma var, ayrıca aylardır sessizce üzerinde çalıştığımız muazzam miktarda çalışma da var." dedi.
Garcia, ellerindeki hukuki araçları ise şu sözlerle anlattı:
"Temsilciler Meclisi adına mahkemelere başvurma yetkimiz var. Kongre kararlarına itaatsizlik yaptırımı uygulama yetkimiz var; üstelik yalnızca cezai itaatsizlik değil, mahkemelere taşınan hukuki itaatsizlik yetkimiz de mevcut. Resmi celp çıkarma yetkimiz var."
OBAMA: AMERİKAN HALKI BİRLEŞTİRİCİ BİR SİYASET İSTİYOR
Seçim sonuçlarını X hesabından değerlendiren eski ABD Başkanı Barack Obama ise seçmenlerin sandıkta net bir mesaj verdiğini belirtti.
Obama, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece Amerikan halkı net bir mesaj verdi: İnsanları bölmek yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşılaştıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar. Bu sonuçlar, bir zamanlar kazanılması zayıf ihtimal görülen bölgeler de dahil olmak üzere ülkenin her bölgesinde öne çıkan seçkin adaylar sayesinde mümkün oldu. Farklı geçmişlerden geldiler ve çeşitli siyasi bakış açılarını temsil ettiler; ancak ortak değerler, kamu hizmetine duyulan inanç ve kendi seçim bölgeleri ile eyaletlerindeki insanları ilk sıraya koyma kararlılığı etrafında birleştiler."
Seçim sürecinde görev alanlara da değinen Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca, seçimlerin sorunsuz geçmesini sağlamaya yardımcı olan ve demokrasimizin en temel işlevlerinden birini yerine getiren her iki partiden binlerce seçim görevlisine ve gönüllüye şükran borçluyuz. Bu yönetimin görevde iki yılı daha kalmışken, şimdi bizim işimiz kolları sıvamak, yetkimizin yettiği her yerde değişiklik yapmak, daha fazla zararı önlemek ve geleceğin zeminini hazırlamaktır."