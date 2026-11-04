ABD'de Kongre'yi geri alan Demokratlardan Trump'a: "Kendinize avukat tutun"

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Senato'yu geri alması ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamaya yaklaşması, Kongre'de Donald Trump yönetimine yönelik soruşturmaların önünü açtı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu'nun yeni başkanı olması beklenen Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, bugün Cumhuriyetçilere "Avukat tutun." diye seslendi.

Demokratların seçimlerdeki simge rengine atıfla "mavi dalga" olarak nitelenen sonuçların ülke genelinde etkili olmasıyla birlikte Senato'da kontrol Demokratlara geçti.

Bir dizi çekişmeli yarışı kazanan Demokratların Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu geri alma yolunda ilerlediği son saatlerde basında yer buldu.

Demokratlar yerel saatle salı günü gece yarısından önce hem kritik Senato yarışlarını kazandı hem de Temsilciler Meclisi'nde Kentucky, New Jersey, Kuzey Karolina, Pensilvanya ve Ohio'daki çekişmeli koltukları Cumhuriyetçilerden devraldı.

Kongre'deki Demokratlar, son iki yıldır hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olması nedeniyle Trump'ın gündemine karşı zorlu bir mücadele yürütüyordu.

Gözetim Komisyonu'nda halihazırda Demokratların en kıdemli üyesi olarak görev yapan Garcia'nın iki kelimelik çıkışı, seçimlerde Cumhuriyetçileri geride bırakan Temsilciler Meclisi Demokratlarının gelecek yıl Trump yönetimiyle hesaplaşmaya hazır olduğunu ortaya koydu.