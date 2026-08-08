ABD'de köstebek krizi. "Eski bakan gizli bilgileri açıkladı"

Beyaz Saray daha sonra Trump'ın eski Air Force One'ı kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre Katar'ın bağışladığı uçak sonbaharda "ilave modernizasyon ve iyileştirmelerden" geçirilecek ve bu çalışmaların tamamlanması yaklaşık bir ay sürecek.

Joe Biden döneminde görev yapan Kendall, The New York Times haberinde, uçak için ayrılan modernizasyon süresinin "Air Force One'daki olağan değişikliklerin tamamını" yapmak için yeterli olmayacağını söyledi. Kendall ayrıca uçağın ABD dışında kullanılmasına şaşırdığını belirtti.

Kendall cuma günü, "Katar'a ait 747 hakkında gazetecilere açık kimliğimle konuşurken ve ulusal televizyonda açıklama yaparken rahattım, çünkü gizli hiçbir şey söylemediğimden eminim" dedi.

Haberlerin yayımlanmasından sonra ABD Adalet Bakanlığı, kaynaklarını açıklamaya zorlamak amacıyla The New York Times muhabirlerine celp gönderdi. Bu teşebbüs basın özgürlüğüne ilişkin kaygılara yol açtı.

Bakanlık, hakimin hukuki çalışmanın özensizliğine yönelik eleştirisinden sonra geçen ay celpleri isteksizce geri çekti.

ABD Hava Kuvvetleri, uçağın hızla dönüştürülmesinin "güvenlik, emniyet veya güvenli iletişim konusunda herhangi bir risk kabul edilmeden" yapıldığını savundu. Ancak kurum, uçakların kabiliyetleri arasında farklar bulunduğunu da kabul etti.

Hava Kuvvetleri, ABD yapımı yeni Air Force One uçaklarında gerekli olan "son derece karmaşık bazı mühendislik değişikliklerinin" Katar'dan gelen uçakta yapılan çalışmaların dışında bilinçli olarak bırakıldığını açıkladı.

Kurum ayrıca uçaktan çıkış kapılarının genişletilmediğini ve gövde içine yerleştirilmiş birden fazla merdivenin eklenmediğini kabul etti.