ABD'de "mavi dalga". Trump yenilgiyi kabul etti, veto kartını çıkardı
04.11.2026 10:29
Son Güncelleme: 04.11.2026 10:44
ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'da 35 sandalye için yapılan ara seçimlerde Demokratlar iki kanatta da önde. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yenilgiyi kabul eden bir açıklama geldi.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapanırken, sonuçlar netleşmeye başladı. Demokratlar, Kongre'nin iki kanadında da öne gidiyor.
"TOPAL ÖRDEK OLMAKTAN ZİYADE İKİ AYAĞI DA KIRILMIŞ GÖRÜNÜYOR"
Seçimi ABD'de takip eden NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, durumu "ABD Başkanı Trump'ın, 'topal ördek' olmaktan ziyade iki ayağı da kırılmış görünüyor" sözleriyle yorumladı.
Yılmaz, iki gün önce ntv.com.tr'de yayınlanan yazısında da Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kaybettiği senaryoya değinmiş, şu tabloyu çizmişti:
"Son 2 yıl görev süresi kalan, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato da kaybedilecek bir seçim, Trump’ı sadece ‘lame duck’ - topal ördek değil belki de aczeldilmiş ya da aczedilme korkusunu her an yaşayan bir başkana çevirecek. Belki de çok zor ama kalan 2 yılın sonunu getiremeyebilir. Bu durum Trump’ı daha saldırgan yaparsa işte o zaman dünya başkanın durumundan çok kendi derdine yanmak zorunda kalabilir."
İKİ KANATTA DA DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ
Seçmenler, ABD Kongresi'nin kanatlarından biri olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve diğer kanadı olan 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak görülen ara seçimlerde, ön sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyamadı. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmak için gerekli olan 218 sandalyeyi aştı.
Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da da çoğunluğu elde ederek 52 sandalyeye ulaştı.
SENATO'DA SON DURUM:
Demokratlar: 54
Cumhuriyetçiler: 42
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SON DURUM:
Demokratlar: 226
Cumhuriyetçiler: 135
TRUMP "VETO" ŞAPKASINI GÖSTERDİ
Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.
New York Times'a konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtirken, “Demokratlarla birlikte çalışmaya hazırız.” diye konuştu.
Daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, üstünde “VETO” yazan bir şapkanın görselini paylaştı.
Trump, son birkaç gündür kongrede çoğunluğu demokratların kazanması halinde "bay veto" olacağını söylemiş ve tüm yasa tasarılarını veto edeceğini vurgulamıştı.
Trump'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
- “Demokratlar akıl dışı şeyler gönderecekler, ben de onları veto edeceğim.”
“Seçim sonuçlarında kısmen İran etkili oldu.”
“Seçmenler benzin fiyatının kısa vadeli etkilerinden memnun değildi.”
“Demokratlar seçimlerde iyi bir iş çıkardı.”
"Pek çok konuda Demokratlarla birlikte çalışabilirim."
"Göçmenler konusunda Demokratlarla birlikte çalışabiliriz."
“Kabinede değişiklik yapacağımı düşünmüyorum.”
ABD MEDYASI: DEMOKRATLAR, MECLİSİ VE SENATOYU KAZANDI
ABD medyasına göre, Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da kontrolü kazanacak. Haberlerde yer alan projeksiyonlara göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 244 sandalyeyi alırken, 191 sandalyeyi Cumhuriyetçiler alıyor. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Demokratlar halihazırda 218'i aşmış durumda.
Sonucu en çok merak edilen eyaletlerden biri olan Teksas'taki Senato seçimlerinde 1988'den bu yana ilk kez bir demokrat kazandı. Yine Kansas'ta da 1932'den bu yana ilk kez bir demokratın kazandığı belirtildi.
Colorado ve New Mexico'da da Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı.
Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Michigan eyaletinden Filistin asıllı Kongre üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.
Tlaib, 2019'dan bu yana Michigan 13. bölgenin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.
VALİLİK SÜRPRİZLERİ: ABD'NİN İLK SİYAH KADIN VALİSİ GEORGIA'DAN ÇIKTI
Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleriyle birlikte bazı bölgelerde valilik seçimleri de yapıldı.
Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Georgia'daki valilik seçimlerini kazanarak ABD tarihindeki ilk siyah kadın vali olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu.
Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti.
Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyah kadın adaya desteğini açıklamıştı.
Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.
ABD TARİHİNİN İLK AMERİKAN YERLİSİ KADIN VALİSİ DEB HAALAND OLDU
Cumhuriyetçi Gregg Hull'ı yenen Eski İçişleri Bakanı Deb Haaland, New Mexico'da valilik yarışını kazanarak ABD tarihinde eyalet valiliğine seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.
WISCONSIN'İN İLK SİYAH VALİSİ: DAVID CROWLEY
20 haftadan sonra kürtajı yasaklayan ve reşit olmayanlar için ebeveyn rızasını şart koşan Wisconsin'de kürtaj haklarını savunan David Crowley, eyaletin ilk siyah valisi seçildi.
CUMHURİYETÇİLERİN KALESİNDE DEMOKRAT ADAY KAZANDI
Cumhuriyetçilerin en önemli kalesi Texas'taki Senato seçimini Demokrat aday James Talarico kazandı.
ABD Kongre ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Partinin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'den bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.
Eyalet genelinde oyların yüzde 59,1'i Talarico'ya giderken, Paxton'ın oy oranı yüzde 39,3'te kaldı.
Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.
Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Teksas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.
Öte yandan, Ohio eyaletindeki Demokrat aday Amy Acton da Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy'e karşı yarışı kazandı.
Kansas'ta ise yine Demokrat aday Cindy Holcher, Cumhuriyetçi rakibi Ty Masterson'a karşı oyların yüzde 51'ini almayı başardı.
MICHIGAN'DA SEÇİMİ KAZANAN ABDUL EL-SAYED İLK MÜSLÜMAN SENATÖR OLACAK
Michigan eyaletinden Senatoya girmek için yarışan Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Abdul el-Sayed, ülkenin ilk Müslüman senatörü olma yolunda zafer kazandı.
Reuters, Sayed'in Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers'a karşı seçimi kazandığını duyurdu.
KANSAS'TA DEMOKRAT ADAY, CUMHURİYETÇİLERDEN SENATO KOLTUĞUNU GERİ ALDI
Senatörlük için Kansas'ta yarışan Demokrat aday Adam Hamilton, Cumhuriyetçi rakibi Roger Marshall'ı geride bırakarak eyaletin Senato koltuğunu geri aldı.
Böylece Demokratlar Kuzey Carolina, Güney Carolina, Teksas ve Ohio'nun ardından Kansas'ta da Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri almış oldu.
PARALİMPİK SPORCU OLAN DEMOKRAT ADAY IOWA'DAN SENATÖR SEÇİLDİ
Iowa'da Demokrat aday, paralimpik sporcu Josh Turek, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi rakibi Ashley Hinson'ı mağlup ederek Senato'ya girdi. Turek'in zaferiyle Demokratlar Iowa'da 2008'den bu yana ilk kez Senato koltuğu kazandı.
Iowa'da çiftçiler önemli bir seçmen kitlesini oluşturuyor.
İki yıl önce Trump'ı destekleyen pek çok kişi, gümrük vergilerinin ve yüksek yakıt fiyatlarının bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.
DEMOKRATLARIN KAZANDIĞI DİĞER EYALETLER
Ohio'da Senato için yarışan Demokrat aday Sherrod Brown (üstte), Başkan Yardımcısı JD Vance'in iki yıl önceki koltuğunu kazanırken; Trump'ın 2024'te yaklaşık 18 puan farkla kazandığı Güney Carolina'da ise çocuk doktoru Annie Andrews, Senatör Lindsey Graham'ın vefatının ardından yerine atanan kardeşi Cumhuriyetçi Senatör Darline Graham'ı mağlup etti.
Colorado'da John Hickenlooper, New Mexico'da Ben R. Lujan ve Oregon'da Jeff Merkley Demokrat Partiye sandalye kazandırdı.
Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı.
Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer elde etti.
North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi.