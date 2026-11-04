ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapanırken, sonuçlar netleşmeye başladı. Demokratlar, Kongre'nin iki kanadında da öne gidiyor.

"TOPAL ÖRDEK OLMAKTAN ZİYADE İKİ AYAĞI DA KIRILMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Seçimi ABD'de takip eden NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, durumu "ABD Başkanı Trump'ın, 'topal ördek' olmaktan ziyade iki ayağı da kırılmış görünüyor" sözleriyle yorumladı.

Yılmaz, iki gün önce ntv.com.tr'de yayınlanan yazısında da Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kaybettiği senaryoya değinmiş, şu tabloyu çizmişti:

"Son 2 yıl görev süresi kalan, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato da kaybedilecek bir seçim, Trump’ı sadece ‘lame duck’ - topal ördek değil belki de aczeldilmiş ya da aczedilme korkusunu her an yaşayan bir başkana çevirecek. Belki de çok zor ama kalan 2 yılın sonunu getiremeyebilir. Bu durum Trump’ı daha saldırgan yaparsa işte o zaman dünya başkanın durumundan çok kendi derdine yanmak zorunda kalabilir."

İKİ KANATTA DA DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Seçmenler, ABD Kongresi'nin kanatlarından biri olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve diğer kanadı olan 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak görülen ara seçimlerde, ön sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyamadı. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmak için gerekli olan 218 sandalyeyi aştı.

Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da da çoğunluğu elde ederek 52 sandalyeye ulaştı.

SENATO'DA SON DURUM:



Demokratlar: 54

Cumhuriyetçiler: 42



TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SON DURUM:



Demokratlar: 226

Cumhuriyetçiler: 135