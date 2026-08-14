ABD'de milyonlarca yumurta geri çağrıldı
14.08.2026 11:52
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) salmonella krizinin ardından milyonlarca yumurtanın geri çağrılmasına karar verdi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tavukçuluk alanında faaliyet gösteren Midwest Poultry Services isimli şirket tarafından üretilen ve milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren geri çağırma (recall) kararının risk derecesini, kurumun en yüksek ve en ciddi seviyesi olan "Sınıf I" (Class I) düzeyine çıkardığını duyurdu. Bu sınıflandırma; söz konusu ürünün tüketilmesi veya ürüne maruz kalınması durumunda ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren durumlar için kullanılıyor.
Temmuz 2026'da üretici firma Midwest Poultry Services, Teksas'taki iki tesisinde yürüttüğü rutin çevre izleme ve iç denetim faaliyetleri sırasında Salmonella Enteritidis bakterisi tespit etmiş ve gönüllü olarak geri çağırma sürecini başlatmıştı. İlk aşamada 1,5 milyon düzineden fazla (yaklaşık 38 milyon adet) kahverengi ve beyaz kabuklu yumurtanın piyasadan çekilmesine karar verilmişti. FDA'nın yürüttüğü incelemelerin ardından risk seviyesinin "Sınıf I" olarak güncellenmesiyle birlikte denetimler ve uyarılar üst seviyeye çıkarıldı.
Geri çağırma kapsamındaki yumurtalar 6 Haziran – 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Teksas'taki çiftliklerde üretilerek dağıtıma sokuldu. Söz konusu ürünler ABD'nin Teksas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, New Mexico ve Mississippi eyaletlerindeki büyük perakende zincirlerine ve gıda hizmeti sunan işletmelere sevk edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile FDA ortaklığında yürütülen salgın incelemesine göre, salgınla ilişkili Salmonella suşunun bulaştığı tespit edilen vakaların sayısı 17 eyalette toplam 98 kişiye ulaştı. Hastalık nedeniyle şu ana kadar 26 kişi hastaneye kaldırıldı, herhangi bir can kaybı ise rapor edilmedi.
Salmonella bakterisi; yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde, yaşlılarda ve küçük çocuklarda enfeksiyon kan dolaşımına karışarak ciddi ve hayatı tehdit edici komplikasyonlara yol açabiliyor.
Üretici firma Midwest Poultry Services, Teksas'taki söz konusu tesislerden taze yumurta dağıtımını tamamen durdurduğunu ve kaynağın tespit edilip riskin ortadan kaldırılması için yetkili kurumlarla koordineli çalışmaya devam ettiğini açıkladı.