ABD'de milyonlarca yumurta geri çağrıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile FDA ortaklığında yürütülen salgın incelemesine göre, salgınla ilişkili Salmonella suşunun bulaştığı tespit edilen vakaların sayısı 17 eyalette toplam 98 kişiye ulaştı. Hastalık nedeniyle şu ana kadar 26 kişi hastaneye kaldırıldı, herhangi bir can kaybı ise rapor edilmedi.

Salmonella bakterisi; yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde, yaşlılarda ve küçük çocuklarda enfeksiyon kan dolaşımına karışarak ciddi ve hayatı tehdit edici komplikasyonlara yol açabiliyor.

Üretici firma Midwest Poultry Services, Teksas'taki söz konusu tesislerden taze yumurta dağıtımını tamamen durdurduğunu ve kaynağın tespit edilip riskin ortadan kaldırılması için yetkili kurumlarla koordineli çalışmaya devam ettiğini açıkladı.