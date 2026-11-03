ABD'de oy verme işlemi başladı. Başkan Trump için kritik ara seçim

ABD'deki ara seçimlerde ilk sandıkların yerel saatle 18.00'de (TSİ 02.00) Indiana ve Kentucky eyaletlerinde kapanması bekleniyor.

Kentucky'nin ardından her eyalet kendi belirlediği saatte oy verme işlemini sonlandıracak. Saat farkından dolayı en son sandıkların Alaska eyaletinde yerel saatle 4 Kasım 01.00'de (TSİ 09.00) kapanması bekleniyor.

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrede Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'ini belirlemek için oy kullanıyor.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.