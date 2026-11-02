ABD'de özel jet yere çakıldı. Pilotun son sözleri ortaya çıktı
02.11.2026 10:16
ABD'nin Florida eyaletinde adeta bir füze gibi yere çakılarak içindeki 9 kişiye mezar olan özel jetin pilotunun son sözleri ortaya çıktı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach bölgesinde yere çakılarak alev topuna döndüğü anlar bir araç kamerasına yansıyan Learjet 60 tipi özel yolcu uçağında bulunan 9 kişinin tamamı feci kazada hayatını kaybetti.
SOSYAL MEDYADA “FÜZE” İDDİALARI
Uçağın düşme şekli ve yere çakıldığı andaki hızı nedeniyle, düşen şeyin uçak değil bir füze olabileceğine dair sosyal medyada birçok iddia ortaya atılırken, uçağın çarpmasının ardından yerde oluşan büyük krater dikkat çekti.
Teksas eyaletinin Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan jetin taşıdığı 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini duyuran ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresinin (FAA), Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) yürüttüğü soruşturmaya destek vermek üzere bölgeye ekip yönlendirdiği bilgisini paylaştı.
Florida Valisi Ron DeSantis, jetin düşmesinin yerel altyapıda ciddi hasara yol açtığını, bazı yolların uzun süre kapalı kalabileceğini belirtti.
İŞTE SON TELSİZ KAYITLARI
LiveATC.net tarafından sağlanan hava trafik kontrol telsiz görüşmelerine göre, uçağın pilotu kazadan birkaç dakika önce, jette başa çıkılabilir miktarda şeffaf buz biriktiğini, dışarıdaki hava sıcaklığının sıfırın altında 47 derece olduğunu ve orta şiddetli türbülansın uçağı sarstığını bildirdi.
37 BİN FEET'E TIRMANMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ
Bunun ardından yağış olduğu bilgisini geçen pilot 37 bin feet'e tırmanmak istediğini söyledi.
KOKPİTTEN SON DUYULAN SÖZ "VAKTİMİZ KALMADI" OLDU
Kısa süre sonra pilot, aşırı hızla ilgili bir durum yaşandığını aktarırken, dakikada 20 bin feetlik çok hızlı bir alçalmayla birlikte acil durum sinyali verdi ve "Yere çakılacağız." dedi.
Pilotun "mayday" (acil durum) çağrısından 35 saniye sonra kokpitten son duyulan sözler “Vaktimiz kalmadı.” oldu.
Flightradar24'e göre uçak, kaza öncesi dik bir dalışa geçti ve alçalma hızı bir noktada dakikada 32 bin feet'i aştı.