ABD'de özel jet yere çakıldı. Pilotun son sözleri ortaya çıktı

Kısa süre sonra pilot, aşırı hızla ilgili bir durum yaşandığını aktarırken, dakikada 20 bin feetlik çok hızlı bir alçalmayla birlikte acil durum sinyali verdi ve "Yere çakılacağız." dedi.

Pilotun "mayday" (acil durum) çağrısından 35 saniye sonra kokpitten son duyulan sözler “Vaktimiz kalmadı.” oldu.

Flightradar24'e göre uçak, kaza öncesi dik bir dalışa geçti ve alçalma hızı bir noktada dakikada 32 bin feet'i aştı.