ABD'de parazit salgını. 34 eyalette binlerce vaka inceleme altında

Uzmanlar, salgın kaynağı henüz tam olarak belirlenmeden önce dahi ortaya çıkan belirsizliğin tüketici alışkanlıklarını etkileyebileceğini belirtiyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden gıda ekonomisti Prof. Dr. David Ortega, taze tarım ürünlerine yönelik talebin düşmesinin, belirli ürünlerde bölgesel fiyat düşüşlerine veya indirimlere yol açabileceğini ifade etti.

NewsNation kanalına konuşan Ortega, "Bu ürünler çabuk bozulabilir olduğundan, talepteki hafif değişimler bile fiyatları hızla hareket ettirebilir" dedi.

Ancak gıda fiyatlarında genel ve kalıcı bir değişim beklenmediğini belirten Ortega, etkilerin genellikle kısa ömürlü olduğunu ve belirli bir ürün veya tedarikçi netleştiğinde durumun dar bir alanda sınırlı kaldığını sözlerine ekledi.

Gıda sektörü analisti Phil Lempert ise tüketicilerin endişelerinin tek bir ürünle sınırlı kalmayabileceğini vurguladı.

Geçmişteki salgınlarda, dikkatler belirli bir kaynağa yöneldikten sonra bile alışverişçilerin benzer ürünlerden kaçınmaya devam ettiğini belirten Lempert, 2018 yılında romaine marulunun E. coli salgınıyla ilişkilendirilmesi üzerine tüketicilerin aysberg, kırmızı yaprak ve endivyen gibi diğer marul türlerinden de uzaklaştığını hatırlattı.

Lempert, "Tarihsel olarak marul veya yeşillikler şüpheli kategori haline geldiğinde, ıspanak, salata karışımları ve diğer yeşillikler gibi ilişkili ürünler de kanıt olmasa bile tüketici algısında olumsuz etkileniyor" değerlendirmesini yaptı.

Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre süpermarketlerdeki marul fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde arttığı bir dönemde, bu salgının fiyatlara nasıl yansıyacağı henüz netleşmedi.