ABD'de patlama. 1 kişi öldü, 9 kişi enkaz altında
27.05.2026 04:24
ABD'nin Washington eyaletinde bir fabrikada kimyasal tank patladı. Olayda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 9 kişiyi arama çalışmalarını sürüyor.
ABD'nin Kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bulunan bir kağıt fabrikasında patlama meydana geldi.
Kimyasal tankın patlaması sonucu 1 kişi öldü, yetkililer enkaz altında kaldığı tahmin edilen 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Olay sonrası, 9 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralananlar arasında durumu ağır olanlar var.
Bölge itfaiyesi, tesiste kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca tankın patlama sırasında yüzde 60 seviyesinde dolu olduğunu paylaştı.
En az bin kişinin çalıştığı fabrikadaki patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.