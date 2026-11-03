ABD'de seçim yarışı başlıyor. Salıncak eyalette Abdul el-Sayed kazanırsa ilk Müslüman senatör olacak

ABD bugün Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve Senatonun 100 sandalyesinden 35'i için sandık başına gidiyor. Ara seçimler , ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin en kritik yarışı olacak.



ABD'de "salıncak eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'da da seçim için nefesler tutuldu. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 15.00) başlayacak seçim maratonu, 20.00'de (TSİ 04.00) sona erecek.



SİYASİ GÜÇ DENGELERİNİN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Eyalette bugün yapılacak ara seçimlerde, özellikle ABD Kongresinin Senato kanadı için verilen mücadele yalnızca eyaletin rengi değil, Washington'daki siyasi güç dengelerinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Senatörlük seçimi için sandıkta, Mısır kökenli Müslüman aday Abdul el-Sayed (üstte) ile Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers yarışacak.

Eyaletin mevcut Demokrat Senatörü Gary Peters'in yıl sonunda emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak koltuk için yapılacak bu seçimde, Michigan'ı kazanmak, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefi açısından büyük önem taşıyor.



İKİ ADAYIN YARIŞI, ÜLKEDEKİ SİYASİ KUTUPLAŞMANIN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ

İki aday arasındaki yarış, sadece Senatoda siyasi dengeleri değiştirme açısından değil, ülke içindeki siyasi kutuplaşmanın önemli göstergelerinden biri olarak da öne çıkıyor.

63 yaşındaki Rogers, Başkan Donald Trump'ın mevcut politikalarının devamını savunurken, 42 yaşındaki Demokrat Sayed ise göçmenlik politikalarından, İran'a saldırılara ve İsrail'e verilen desteğe kadar birçok konuda Trump yönetimine yönelik eleştirileriyle partinin ilerici kanadını temsil ediyor.