ABD'de sivrisineklerle mücadele. Doğaya yüz binlercesini saldılar

Montgomery, müşterilerinin de özellikle geleneksel ilaçlamalarda kullanılan ve "sonsuz kimyasal" olarak da anılan bifenthrin maddesinden kaçınmak istediğini söyledi. Kaynakta bu maddenin insanlar için olası kanserojen olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.

67 yaşındaki Sandra Marquardt da bahçesindeki sivrisinek yoğunluğu nedeniyle ilkbaharda ektiği bitkileri ekim ayına kadar neredeyse hiç ziyaret edemediğini anlattı.

Meme kanserini atlatan, sürdürülebilir tekstil danışmanlığı yapan ve küçük bir üretici pazarı işleten Marquardt, bahçesinde pestisit kullanılmasını hiçbir zaman istemediğini ancak ilaçlama yaptıran komşularını zaman zaman kıskandığını söyledi.

Wolbachia yöntemi için "Beklediğimden çok daha etkili oldu" diyen Marquardt, artık eşiyle verandasında yemek yiyebildiğini ve bahçesinde sivrisinekler tarafından "adeta terörize edilmeden" çalışabildiğini ifade etti.

Şimdiye kadar 25 müşteri hizmete kayıt yaptırdı. Her müşterinin bahçesine 16 hafta boyunca haftada 1500 sivrisinek bırakılıyor.

Bilim insanları, doğada zaten bulunan Wolbachia bakterisinin erkek sivrisineklerde bulunup dişide bulunmaması ya da farklı bir bakteri türü taşıması halinde yumurtaların gelişmediğini ortaya koydu.

Bu yöntemin en geniş kamu uygulaması Singapur'da yürütülüyor. 2016'da başlayan Project Wolbachia kapsamında bugün her hafta 10 milyondan fazla sivrisinek doğaya salınıyor.

New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir araştırma, uygulamanın Aedes aegypti popülasyonunu önemli ölçüde azalttığını ve dang riskini yüzde 70'in üzerinde düşürdüğünü ortaya koydu.

Kaynağa göre Google da mayıs ayında Florida ve California'da benzer bir proje kapsamında 32 milyon sivrisineğin salınabilmesi için izin başvurusunda bulundu.

Ancak bütün müşteriler aynı sonucu almış değil. Silver Spring'de yaşayan 44 yaşındaki April Chunko, küçük çocuğu olduğu için sert kimyasallardan kaçındığını ve bu nedenle sisteme "hemen katıldığını" söyledi.

Montgomery, "Oğlumun çok sevdiği bir kum havuzu var. Ama sivrisinekler yüzünden bu alanı kullanmak gerçekten çok zor. Henüz büyük bir fark görmedim ama evimin arkasında geniş bir ormanlık alan var" dedi.