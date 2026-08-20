ABD'de tarihi dava. "Görüyorduk, müdahale etmiyorduk"

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentindeki federal mahkemede, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketine karşı açılan tarihi dava başladı.

Duruşmada öne çıkan en kritik iddialardan biri, şirketin 13 yaşından küçük milyonlarca çocuğu tespit etmesine rağmen onları sistemden uzak tutmak için hiçbir somut adım atmaması oldu.

Aralarında New York ve Kaliforniya'nın da bulunduğu, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi kanattan 29 eyaletin 2023 yılında başlattığı dava, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerine dair bugüne kadarki en büyük hukuki sınav olarak nitelendiriliyor.

Eyaletler, şirketin çocukların gizlilik haklarına ilişkin federal ve eyalet yasalarını defalarca ihlal ettiğini savunuyor.