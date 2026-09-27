ABD'de yakıt krizi. Trump'tan dizel ihracatına yasak sinyali

Bakanlığın kendi hesaplamaları, standartların gevşetilmesinin yeni araç maliyetlerini düşürürken, önümüzdeki yıllarda yakıt tüketimini ve karbondioksit salımını artıracağını gösteriyor.

Plan kapsamında 2031 yılına kadar filo genelinde ortalama yakıt tüketimini n galon başına 34,5 mile (litre başına 14,7 kilometre) gerilemesi öngörülüyor.

Biden dönemindeki hedef ise aynı sürede galon başına 50,4 mil (litre başına 21,4 kilometre) seviyesindeydi.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre yeni düzenleme, araç başına ortalama satın alma maliyetini 930 dolar azaltacak.

Buna karşılık 2050 yılına kadar fazladan 100 milyar galon yakıt tüketilecek, sürücülerin cebinden yakıt için ilave 185 milyar dolar çıkacak ve karbondioksit salımı yaklaşık yüzde 5 artacak.

Trump yönetimi, aralık ayında 2022 model yılı standartlarını geriye dönük olarak düşürmeyi, ardından 2031'e kadar yıllık artışları yüzde 0,25 ile yüzde 0,5 arasında sınırlamayı teklif etmişti.

Demokrat Partili Joe Biden ise araç standartlarını 2024 ve 2025 modellerinde yıllık yüzde 8, 2026'da yüzde 10, 2027-2031 arasında ise yıllık yüzde 2 artırma kararı almıştı.

Biden yönetimi bu adımlarla fosil yakıt tüketimini kısmayı, temiz enerjiye geçişi hızlandırmayı ve ABD'yi bu teknolojilerin üretiminde küresel lider konumuna taşımayı amaçlıyordu.