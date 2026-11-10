ABD'de yapay zeka yatırımlarını durma noktasına getirecek donanım krizi

ITI, 13 Ağustos tarihinde FCC'ye resmi bir mektup göndererek optik alıcı-vericilerin ticaret kara listesine eklenmemesi çağrısında bulundu.

Mektupta, olası tedarik kesintilerinin veri merkezlerinin kurulumuna ve ABD'nin yapay zekadaki küresel liderliğine darbe vurabileceği uyarısı yapıldı.

Yatırım bankası Morgan Stanley'nin geçen ay yayımladığı yatırımcı notunda, Trump yönetiminin saniyede 3,2 terabit veri aktarabilen yeni nesil optik alıcı-vericileri hedef alabileceği kaydedildi.

Üretiminin 2028 yılına kadar yaygınlaşması, kurulumunun ise 2029'u bulması beklenen bu modeller için belirlenecek bir kısıtlamanın, Amerikan üreticilerine kapasite artırımı için zaman kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir eşiğin hem Amerikalı şirketlerle hem de Pekin yönetimiyle doğrudan çatışmanın önüne geçebileceği belirtiliyor.

FCC bu konuda kamuoyuna resmi açıklama yapmazken, Reuters'ın kaynakları saniyede 3,2 terabit eşiğinin değerlendirildiğini teyit etti.

ABD Kongresinde ise iki partinin desteklediği bir grup milletvekili, eylül ayında hassas devlet kurumlarında Çin malı optik donanımların kullanımını yasaklayan yasa tasarısını meclis gündemine taşıdı.