ABD'de yapay zeka yatırımlarını durma noktasına getirecek donanım krizi
10.11.2026 14:21
Microsoft, Trump yönetiminin yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan Çin üretimi optik cihazlara getirmeyi planladığı ithalat yasağını engellemek üzere harekete geçti.
ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zeka veri merkezlerinde veri iletimini sağlayan temel donanımların Çin'den ithalatını yasaklamaya hazırlanan Donald Trump yönetimine planı durdurması yönünde baskı yapıyor.
Reuters ajansına konuşan kaynaklara göre şirket, Çin üretimi optik alıcı-vericilere getirilmesi öngörülen engelin Amerikan veri merkezlerinin kurulumunu aksatacağını savunuyor.
Piyasa istihbarat şirketi Cleanview'un paylaştığı veriler, Microsoft'un ABD genelinde inşaatı devam eden 35 ve planlama aşamasında 134 veri merkezi projesi olduğunu gösteriyor.
Sektör temsilcileri ve teknoloji birlikleri, bu cihazlara yönelik kapsamlı kısıtlamanın, veri merkezlerinin devreye girişini yavaşlatacağını dile getiriyor.
Kaynaklar, böyle bir yavaşlamanın ABD'nin yapay zeka yarışında Çin'e karşı sahip olduğu üstünlüğe telafisi güç zararlar verebileceğini belirtiyor.
MICROSOFT, BEYAZ SARAY İLE MASAYA OTURDU
Kaynakların verdiği bilgiye göre bulut ve yazılım şirketi Microsoft, eylül ayında Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi ile Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.
Görüşmede şirket yöneticileri, Çin menşeli optik donanımların yasaklanmasının tedarik zincirinde doğuracağı aksaklıkları hükümet temsilcilerine aktardı.
Veri merkezlerinde sunucuları, yönlendiricileri ve anahtarları birbirine bağlamak için kullanılan optik alıcı-vericiler, bilginin fiber optik kablolar üzerinden ışık hızında iletilmesini mümkün kılıyor.
Bazı büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinin kesintisiz çalışabilmesi için söz konusu parçalardan milyonlarcasına ihtiyaç duyuluyor.
Teknoloji lobi grubu Bilgi Teknolojileri Endüstrisi Konseyi (ITI) Genel Danışmanı John Miller, yasağın veri merkezlerinin kurulum sürecini durma noktasına getirme riski taşıdığını vurguladı.
Miller, bulut bilişim şirketlerinin yapay zeka yatırımları için gereken çipleri halihazırda satın aldığını dile getirdi.
Optik parçalar temin edilmeden çiplerin işlevsiz kalacağına dikkati çeken Miller, "Bu çipler, optik alıcı-vericiler olmadan, onları birbirine bağlayacak donanımlara kavuşana kadar kelimenin tam anlamıyla hiçbir işe yaramadan öylece bekleyebilir" dedi.
WASHINGTON HANGİ ADIMLARI ATTI?
Trump yönetiminin, Pekin yönetiminin veri hırsızlığı yapabileceği, zararlı yazılımlar yükleyebileceği veya kritik sistemleri kesintiye uğratabileceği endişesiyle yeni model Çin üretimi alıcı-vericileri yasaklamak istediği biliniyor.
ABD telekomünikasyon sektörünü düzenleyen Federal İletişim Komisyonu (FCC), ithalat yasağını hayata geçirecek düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Şirketlerin FCC nezdindeki girişimleri, enerji maliyetleri ve su tüketimi nedeniyle kamuoyunda tepkilerle karşılaşan sektörün, hızla artan yapay zeka talebini karşılama telaşında yeni bir engelle yüzleştiğini gösteriyor.
Pazar araştırması şirketi Counterpoint Research'ün verilerine göre Çin, küresel optik alıcı-verici pazarının üçte ikisini elinde tutuyor.
Pentagon'un Çin ordusu tarafından desteklenen şirketler listesinde yer alan Zhongji Innolight ve Eoptolink gibi Çinli üreticiler, önde gelen Amerikalı teknoloji devlerini müşterileri arasında sayıyor.
Amerikan İnovasyon Vakfı tarafından hazırlanan rapor, ABD merkezli Coherent ve Lumentum firmalarının bu alanda üretim yapmasına karşın Çinli şirketlerin yerini dolduracak kapasiteye sahip olmadığını ortaya koyuyor.
LOBİ ÖRGÜTÜNDEN FCC'YE RESMİ MEKTUP
ITI, 13 Ağustos tarihinde FCC'ye resmi bir mektup göndererek optik alıcı-vericilerin ticaret kara listesine eklenmemesi çağrısında bulundu.
Mektupta, olası tedarik kesintilerinin veri merkezlerinin kurulumuna ve ABD'nin yapay zekadaki küresel liderliğine darbe vurabileceği uyarısı yapıldı.
Yatırım bankası Morgan Stanley'nin geçen ay yayımladığı yatırımcı notunda, Trump yönetiminin saniyede 3,2 terabit veri aktarabilen yeni nesil optik alıcı-vericileri hedef alabileceği kaydedildi.
Üretiminin 2028 yılına kadar yaygınlaşması, kurulumunun ise 2029'u bulması beklenen bu modeller için belirlenecek bir kısıtlamanın, Amerikan üreticilerine kapasite artırımı için zaman kazandırabileceği değerlendiriliyor.
Böyle bir eşiğin hem Amerikalı şirketlerle hem de Pekin yönetimiyle doğrudan çatışmanın önüne geçebileceği belirtiliyor.
FCC bu konuda kamuoyuna resmi açıklama yapmazken, Reuters'ın kaynakları saniyede 3,2 terabit eşiğinin değerlendirildiğini teyit etti.
ABD Kongresinde ise iki partinin desteklediği bir grup milletvekili, eylül ayında hassas devlet kurumlarında Çin malı optik donanımların kullanımını yasaklayan yasa tasarısını meclis gündemine taşıdı.