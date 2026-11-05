ABD'de federal hükümetin yasama organı olan Kongre, Temsilciler Meclisi ve Senato olarak iki kanattan oluşuyor. ABD'de iki yılda bir, kasım ayının ilk haftası ara seçim yapılıyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte biri yenileniyor.

ABD'de başkanın görev süresi dört, temsilcilerin iki, senatörlerin ise altı yıl. Aynı kişi en fazla iki kez başkanlık yapabiliyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato, Amerikan Kongresi'nin alt ve üst kanadını oluşturuyor. Eyaletler, Temsilciler Meclisi'ne nüfusları oranında üye gönderiyor. Senato'da ise her eyalet, nüfusuna bakılmaksızın iki sandalyeyle yani eşit olarak temsil ediliyor.

210 milyon kayıtlı seçmen bulunan ABD'de halk, 3 Kasım ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve Senato'nun 100 sandalyesinden 35'i için sandık başına gitti.

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette, eyalet yönetiminin en üst makamı olan valileri ve yerel meclisleri belirlemek için sandık başına gitti.

Toplam 50 eyalete sahip ABD'de, 14 eyalette daha önce seçim yapıldığı için bu seçimde toplam 36 eyalet valiliği için sandık kuruldu.