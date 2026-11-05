ABD'deki deprem Avrupa'yı sarstı. Müttefikleri Trump'a sırt çeviriyor

"TRUMP, MÜTTEFİKLERİ İÇİN YÜKE DÖNÜŞTÜ"

Siyasi risk danışmanlığı şirketi Eurasia Group Genel Müdürü Mujtaba Rahman, Avrupalı aşırı sağcıların açık bir siyasi çıkar amacıyla Trump'tan uzaklaştığını ifade etti.

Rahman, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Trump'ın özellikle hayat pahalılığı nedeniyle giderek artan popülarite kaybı, bir zamanlar siyasi bir avantaj olan bu durumu seçimler açısından bir yüke dönüştürme riski taşıyor" uyarısında bulundu.

Aşırı sağcı liderlerin hem Trumpizmin ideolojik rüzgarından yararlanmak hem de onun başkanlığının yarattığı karmaşa ve ekonomik yıkımdan uzak durmak istediklerini belirten Rahman, sürecin başka riskler barındırdığını söyledi.

Rahman, "Risk şu ki Avrupa aşırı sağını Avrupa müesses nizamına karşı mücadelede ideolojik ortak olarak gören Trump ve MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap Hareketi) müttefikleri, siyasi desteklerini geri çekerek veya hatta onların aleyhine dönerek karşılık verebilir" dedi.

Romanya'da muhalefetteki katı sağcı Romanyalıların Birlikteliği İttifakı'nın Başkan Yardımcısı Dan Dungaciu ise Cumhuriyetçilerin yenilgisinin boyutunu önemsizleştiren az sayıdaki isimden biri oldu.

Trump'ın "siyasi ölümüne" dair haberlerin büyük ölçüde abartılı olduğunu savunan Dungaciu, "Donald Trump otomatik olarak güçsüz bir başkana dönüşmüyor. Bunun yerine Cumhuriyetçi çoğunlukların desteklediği bir başkanlıktan, yürütme ile Kongre'nin birbirini çok daha yoğun denetleyeceği bir döneme geçiyor" görüşünü paylaştı.

İSPANYA VE İNGİLTERE'DE WASHINGTON İLE BAĞLAR KOPUYOR

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Trump ve MAGA hareketiyle geçmişte övündüğü ittifakı geride bırakarak tavrını sert biçimde ortaya koydu.

Gazetecilere Michigan'da değil İspanya'da olduğunu söyleyen Abascal, "Başka yerlerde ne olduğu beni pek ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

İngiltere'de aşırı sağcı Restore Britain partisinin lideri Rupert Lowe, İran'a saldırı kararını Cumhuriyetçilerin yenilgisinin başlıca nedeni olarak gösterip kararı "feci bir hata" diye niteledi.

Sosyal medya platformu X'teki paylaşımında savaşı başlatan ABD Başkanı'nın ismini anmayan Lowe, "Bu savaş ne kazandırdı? Değer taşıyan kesinlikle hiçbir şey" mesajını yayımladı.

Sağ popülist Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, çarşamba günü yaptığı açıklamada seçimlerin Cumhuriyetçiler için "tam bir hezimet" olduğunu kabul etti.

ABD Başkanı ile dostluğunu sıkça dile getiren ve geçen yıl Beyaz Saray'ı ziyaret eden Farage, GB News kanalına Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance arasında ayrılık potansiyeli doğduğunu belirtti.

Farage sözlerini şöyle tamamladı:

"Görünüşe göre 2024'te Trump'a oy veren ve her türlü sağcı sosyal medya fenomenini takip eden birçok genç erkek, dün Demokratlara oy verdi. Bu bence çok büyük oranda savaş, İran'daki uzatılmış savaş ve akaryakıt maliyeti nedeniyle verilen cezalandırıcı bir dersti."