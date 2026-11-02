ABD'deki Kongre ara seçimlerinde gözler çekişmeli eyaletlerde

ABD'de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde, Senatoda çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyebilecek kritik eyaletlerde seçim yarışı yoğunlaşıyor.

ABD genelindeki seçmenler, Kongre'nin yapısını yeniden şekillendirebilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılında yasama gündemini ilerletme kapasitesini belirleyecek ara seçimler için yarın sandık başına gidecek .

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyeden 35'i için seçim yapılacak.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlere göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.



SENATODA ÇOĞUNLUĞU ÇEKİŞMELİ EYALETLERDEKİ YARIŞLAR BELİRLEYECEK

Senato'da Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunurken, Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız üyenin de yer aldığı muhalefet blokunun toplam 47 sandalyesi bulunuyor.

Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Ülke genelinde ve eyaletler düzeyinde yapılan anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) platformunun güncel değerlendirmesine göre, 9 eyaletteki yarış başa baş devam ediyor.

Senatoda çoğunluğun belirlenmesinde Michigan, Texas, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Nebraska, Ohio ve South Carolina'daki çekişmeli yarışlar kritik rol oynayacak.