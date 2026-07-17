ABD'den Green Card başvurularına 100 bin dolarlık teminat planı

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkede yasal kalıcı oturum izni almayı hedefleyen yabancıların Green Card başvurularına 100 bin dolar tutarında bir teminat şartı eklemeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, hükümetin göçmenlerin finansal açıdan kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak ve topluma aldıklarından daha fazlasını katkı olarak sunmalarını güvenceye almak amacıyla altı haneli bu teminat seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi.

Sözcü Pigott, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD yasalarını uygulamak, göçmenlik sistemimizin güvenirliğini yeniden tesis etmek ve Amerikan kamu yararı programlarını, ülkeye ciddi ve masraflı tıbbi veya diğer ihtiyaçlarla gelen yabancıların getireceği mali yükten korumak amacıyla, mantıklı ve etkili prosedürler sunmak üzere ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."

Girişimin kapsamı hakkında detay veren Pigott, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamlı girişimin bir parçası olarak Bakanlığımız, Göçmenlik ve Tabiiyet Yasası (INA) kapsamındaki köklü bir yasal yetkiyi kullanma imkanını araştırıyor. Bu doğrultuda, kamuya yük olma ihtimali nedeniyle vize alamayacak durumda olan belirli vize başvuru sahiplerinin, kendilerini geçindirmek için gerekli kaynaklara erişimleri olduğunu kanıtlamaları amacıyla bir teminat yatırmalarını talep etmeyi planlıyoruz."

Donald Trump ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, son aylarda toplu sınır dışı önlemleriyle düzensiz göçü engellemeye odaklanırken, nadir görülen bir durum olan "doğum turizmini" kısıtlamaya yönelik yasa tasarılarını da gündeme getirdi.

Girişler için planlanan altı haneli bu ücretler, belirli bir finansal statünün altındaki göçmenleri elemenin başka bir yöntemi olarak değerlendiriliyor.