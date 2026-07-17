ABD'den Green Card başvurularına 100 bin dolarlık teminat planı
17.07.2026 11:54
Donald Trump yönetimi, ABD'de yasal kalıcı oturum izni almak isteyenlerin Green Card başvurularına 100 bin dolarlık teminat şartı getirmeyi değerlendiriyor.
ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkede yasal kalıcı oturum izni almayı hedefleyen yabancıların Green Card başvurularına 100 bin dolar tutarında bir teminat şartı eklemeyi planlıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, hükümetin göçmenlerin finansal açıdan kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak ve topluma aldıklarından daha fazlasını katkı olarak sunmalarını güvenceye almak amacıyla altı haneli bu teminat seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi.
Sözcü Pigott, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ABD yasalarını uygulamak, göçmenlik sistemimizin güvenirliğini yeniden tesis etmek ve Amerikan kamu yararı programlarını, ülkeye ciddi ve masraflı tıbbi veya diğer ihtiyaçlarla gelen yabancıların getireceği mali yükten korumak amacıyla, mantıklı ve etkili prosedürler sunmak üzere ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."
Girişimin kapsamı hakkında detay veren Pigott, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bu kapsamlı girişimin bir parçası olarak Bakanlığımız, Göçmenlik ve Tabiiyet Yasası (INA) kapsamındaki köklü bir yasal yetkiyi kullanma imkanını araştırıyor. Bu doğrultuda, kamuya yük olma ihtimali nedeniyle vize alamayacak durumda olan belirli vize başvuru sahiplerinin, kendilerini geçindirmek için gerekli kaynaklara erişimleri olduğunu kanıtlamaları amacıyla bir teminat yatırmalarını talep etmeyi planlıyoruz."
Donald Trump ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, son aylarda toplu sınır dışı önlemleriyle düzensiz göçü engellemeye odaklanırken, nadir görülen bir durum olan "doğum turizmini" kısıtlamaya yönelik yasa tasarılarını da gündeme getirdi.
Girişler için planlanan altı haneli bu ücretler, belirli bir finansal statünün altındaki göçmenleri elemenin başka bir yöntemi olarak değerlendiriliyor.
H-1B VİZE ÜCRETİ YARGIDAN DÖNMÜŞTÜ
Trump yönetimi daha önce teknoloji sektöründeki nitelikli işler için yabancı çalışan istihdam edilmesini sağlayan H-1B vize başvurularına 100 bin dolarlık bir ücret getirmeyi denemişti.
Ancak bu adım, yönetimin yetkilerini aştığını belirten bir federal yargıç tarafından iptal edilmişti.
Kararda, belirlenen ücretin, Kongre'nin göçmenlik politikası ve vergileri belirleme yetkisini gasp ettiği ifade edilmişti.
İşverenlerin uzmanlık gerektiren pozisyonlar için uluslararası yetenekleri istihdam etmesine olanak tanıyan H-1B vizesi alanlar, genellikle üç yıllığına yasal olarak ABD'ye kabul ediliyor ancak green card başvuru sahiplerinin aksine yasal kalıcı oturum hakkına sahip olmuyor.
Mevcut uygulamada standart green card başvuru ücretleri, başvuru sahibinin kategorisine ve başvurunun ABD içinden veya dışından yapılmasına göre değişiklik gösteriyor.
Ülke içinden yapılan başvurularda Form I-485 için standart harç bedeli 1440 dolar seviyesinde yer alırken, çalışma izni ve seyahat belgeleri için eş zamanlı başvurulmayan durumlarda ek ücretler talep ediliyor.
ABD dışından konsolosluk kanalıyla yapılan başvurularda ise Dışişleri Bakanlığının çevrimiçi portalı üzerinden geleneksel olarak 325 dolarlık DS-260 vize başvuru ücreti ödeniyor.
Vize onayının ardından, evrak işlemleri ve kart basımı için ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine 235 dolarlık göçmenlik ücreti yatırılıyor.
AFRİKA ÜLKELERİNDEKİ PİLOT UYGULAMALAR GENİŞLETİLİYOR
Önerilen yeni politika kapsamında Trump yönetimi, ödemeleri başvuru sahiplerinden veya ABD'deki aile üyelerinden tahsil etmeyi ve bu parayı ilerleyen bir tarihte iade etmeyi öngörüyor.
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, geçen yılın ağustos ayından bu yana Malavi ve Zambiya'dan gelen vize sahiplerinden 15 bin dolarlık bir teminat yatırmaları talep ediliyor.
Vize sahiplerinin süreyi aşması veya ülkeye ulaştıktan sonra sığınma gibi farklı bir göçmenlik statüsüne başvurması durumunda bu teminat hazineye devrediliyor.
Haberde, Afrika'daki 50 diğer ülkeye de bu politikaya uyum sağlama çağrısı yapıldığı ve Trump yönetimi yetkililerinin, bu yöntem sayesinde vize sahiplerinin yüzde 97'sinin vize süresini aşmamasını güvence altına aldığını belirttiği aktarıldı.
Bununla birlikte, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri verilen vize sayısında düşüş yaşandığına dikkat çekti.
Sözcü Pigott, programın genişletilmesi durumunda kendi masraflarını karşılayacak kaynaklara sahip başvuru sahiplerine, kendi kendilerine yetebildiklerini kanıtlamaları ve ABD vizesi almaya hak kazanmaları için ek bir seçenek sunulmuş olacağını ifade etti.