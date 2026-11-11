ABD'den kaçırılan çipler Çin üniversitelerinde. Nvidia CEO'su ifadeye çağrıldı

Nvidia CEO'su Jensen Huang’ın, Çin istihbaratı adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile yasak aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı.

ABD istihbarat yetkilileri ve New York Times kaynaklı haberlere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının istihbarat toplamak için Alice Huang'ı ajan olarak kullanmış olabileceği düşünülüyor.

2023 yılının sonunda Singapur'da yolları kesişen ikilinin, son üç senedir Tayvan, Şanghay ve Silikon Vadisi gibi lokasyonlarda bir araya geldiği belirlendi.

Alice Huang'ın yönetim kadrosunda yer aldığı Singapur merkezli veri merkezi firması Megaspeed, son yıllarda Nvidia'dan 4 milyar doları aşan çip tedarik ederek Güneydoğu Asya'nın en büyük müşterilerinden birine dönüştü.

Washington yönetimi ise Megaspeed'in söz konusu gelişmiş yarı iletkenleri Amerikan yaptırımlarını aşarak Çin'e kaçırdığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Kongredeki bazı parlamenterler, gelişmiş işlemcilerin Çin ordusunun silah tasarımı ve istihbarat kapasitesini hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler çip sevkiyatlarında takip zorunluluğu ve ihracat denetimlerinin sıkılaştırılmasını istiyor.

Temsilciler Meclisindeki üç komisyon başkanı, Çin istihbaratıyla temas iddiaları ve çip satışına yönelik lobi faaliyetleri sebebiyle Jensen Huang ile 18 Kasım'da özel bir görüşme talep etti.

Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi, Nvidia ve ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu konuya ilişkin açıklama yapmadı.