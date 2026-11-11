ABD'den kaçırılan çipler Çin üniversitelerinde. Nvidia CEO'su ifadeye çağrıldı
11.11.2026 12:59
ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Çin askeri üniversitesinin, yerel aracı şirketler üzerinden 123 bin dolar ödeyerek yasaklı Nvidia H200 çiplerini satın aldığı ortaya çıktı.
Çin ordusuyla bağlantılı Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nin, ABD Ticaret Bakanlığı'nın kara listesinde yer almasına rağmen Nvidia şirketinin gelişmiş H200 yapay zeka çiplerini satın aldığı ortaya çıktı.
Reuters ajansının özel haberine göre internet sitesindeki 21 Ekim tarihli resmi ihale kaydı, üniversite yönetiminin iki adet H200 çipi için yerel Shaanxi Bosuan Network Technology şirketine 874 bin 700 yuan (123 bin dolar) ödediğini ortaya koydu.
Pekin yönetimi için savunma araştırmaları yürüten ve "Ulusal Savunmanın Yedi Oğlu" grubuna dahil olan kurum, bu çipleri doğrudan üretici yerine yerel aracı şirketler vasıtasıyla temin etti.
Askeri uçak, füze ve uydu araştırmaları yürüten kurum, 2001 yılından bu yana ABD ihracat kısıtlamalarına tabi tutuluyor.
Gelişmiş yapay zeka modelleri tasarlamakta kullanılan H200 işlemcilerinin kara listedeki kuruluşlara satışı ABD kuralları gereği onaylanmıyor.
ÇİN ÜNİVERSİTELERİ YASAKLI ÇİPLERİ YEREL AĞLARLA TEMİN EDİYOR
İhale kayıtları, üniversitenin çipleri satın almanın yanı sıra sunucu kiralama yoluyla da bu işlemcilere erişim sağladığını belgeledi.
Üniversite bünyesindeki siber güvenlik fakültesi, ocak ayında yapay zeka eğitimleri için sekizer adet H200 içeren sunuculara yedi aylık erişim sağlayan iki ayrı sözleşme imzaladı.
Kurum ayrıca Çin'e satışı tamamen yasaklanan Nvidia A100 ve A800 çipleriyle çalışan sunucuları da kiraladı.
İncelenen 26 kamu ihalesi, Shenzhen, Wuhan Teknoloji ve Beihang üniversitelerinin de aralarında bulunduğu birçok kurumun yerel şirketler üzerinden H100 ve A100 modellerini satın aldığını veya kiraladığını gösterdi.
Kayıtlarda adı geçen üniversiteler ile satışı yapan yerel tedarikçiler henüz konuya dair açıklama yapmadı.
WASHINGTON'DA CASUSLUK ALARMI
Nvidia CEO'su Jensen Huang’ın, Çin istihbaratı adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile yasak aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı.
ABD istihbarat yetkilileri ve New York Times kaynaklı haberlere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının istihbarat toplamak için Alice Huang'ı ajan olarak kullanmış olabileceği düşünülüyor.
2023 yılının sonunda Singapur'da yolları kesişen ikilinin, son üç senedir Tayvan, Şanghay ve Silikon Vadisi gibi lokasyonlarda bir araya geldiği belirlendi.
Alice Huang'ın yönetim kadrosunda yer aldığı Singapur merkezli veri merkezi firması Megaspeed, son yıllarda Nvidia'dan 4 milyar doları aşan çip tedarik ederek Güneydoğu Asya'nın en büyük müşterilerinden birine dönüştü.
Washington yönetimi ise Megaspeed'in söz konusu gelişmiş yarı iletkenleri Amerikan yaptırımlarını aşarak Çin'e kaçırdığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Kongredeki bazı parlamenterler, gelişmiş işlemcilerin Çin ordusunun silah tasarımı ve istihbarat kapasitesini hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler çip sevkiyatlarında takip zorunluluğu ve ihracat denetimlerinin sıkılaştırılmasını istiyor.
Temsilciler Meclisindeki üç komisyon başkanı, Çin istihbaratıyla temas iddiaları ve çip satışına yönelik lobi faaliyetleri sebebiyle Jensen Huang ile 18 Kasım'da özel bir görüşme talep etti.
Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi, Nvidia ve ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu konuya ilişkin açıklama yapmadı.