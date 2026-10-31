ABD'den Körfez ülkelerine 4 Kasım tarihli İran uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Körfez ülkelerini 4 Kasım gibi erken bir tarihte İran'a yönelik "kısa ve yoğun bir saldırı dalgası" ihtimaline karşı uyardığı ileri sürüldü.

Amerikan televizyon kanalı MS Now'a konuşan Körfez ülkelerinden üç yetkili, Washington yönetiminin Körfez başkentlerini bilgilendirdiğini savundu.

Yetkililer, Trump yönetiminin muhataplarına kasım ayı başında İran'a dönük kısa ve yoğun bir askeri harekat dalgasına hazırlıklı olmaları yönünde uyarı ilettiğini kaydetti.

Aynı yetkililer, söz konusu saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin hemen ertesi günü başlayabileceği bilgisinin aktarıldığını öne sürdü.

Haberde görüşlerine yer verilen bir diğer yetkili ise Körfez devletlerinin, ABD ordusunun kendi topraklarındaki üsleri bu saldırılar için kullanmasına karşı çıkmasının güçlü bir olasılık teşkil ettiğini söyledi.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi taşımayan bir Beyaz Saray yetkilisi iddialara ilişkin, "Var olup olmadığı belli olmayan hassas askeri planlar hakkında yorum yapmıyoruz. Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçenekleri değerlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Washington'ın Körfez ülkelerine İran ile askeri bir gerilim ihtimaline karşı tetikte olmaları gerektiğini bildirdiğini yazmıştı.

ABD basınındaki haberlerin yanı sıra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de askeri yetkililere olası saldırılar karşısında "ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilmesi" yönünde talimat verdiği kaydedildi.