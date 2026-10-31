ABD'den Körfez ülkelerine 4 Kasım tarihli İran uyarısı
31.10.2026 16:02
ABD yönetiminin Körfez ülkelerine 4 Kasım'da İran'a dönük kısa ve yoğun bir saldırı dalgası başlayabileceği uyarısında bulunduğu iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Körfez ülkelerini 4 Kasım gibi erken bir tarihte İran'a yönelik "kısa ve yoğun bir saldırı dalgası" ihtimaline karşı uyardığı ileri sürüldü.
Amerikan televizyon kanalı MS Now'a konuşan Körfez ülkelerinden üç yetkili, Washington yönetiminin Körfez başkentlerini bilgilendirdiğini savundu.
Yetkililer, Trump yönetiminin muhataplarına kasım ayı başında İran'a dönük kısa ve yoğun bir askeri harekat dalgasına hazırlıklı olmaları yönünde uyarı ilettiğini kaydetti.
Aynı yetkililer, söz konusu saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin hemen ertesi günü başlayabileceği bilgisinin aktarıldığını öne sürdü.
Haberde görüşlerine yer verilen bir diğer yetkili ise Körfez devletlerinin, ABD ordusunun kendi topraklarındaki üsleri bu saldırılar için kullanmasına karşı çıkmasının güçlü bir olasılık teşkil ettiğini söyledi.
Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi taşımayan bir Beyaz Saray yetkilisi iddialara ilişkin, "Var olup olmadığı belli olmayan hassas askeri planlar hakkında yorum yapmıyoruz. Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçenekleri değerlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.
Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Washington'ın Körfez ülkelerine İran ile askeri bir gerilim ihtimaline karşı tetikte olmaları gerektiğini bildirdiğini yazmıştı.
ABD basınındaki haberlerin yanı sıra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de askeri yetkililere olası saldırılar karşısında "ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilmesi" yönünde talimat verdiği kaydedildi.
İSRAİL MEDYASI: ABD ORDUSU 90 UÇAK KONUŞLANDIRDI
İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu, ABD ordusunun son 48 saat içinde Ortadoğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü kurduğunu duyurdu.
Kanalın haberine göre ABD ordusuna ait 10 askeri kargo uçağı ile 80 yakıt ikmal uçağı İsrail'deki üslere indi.
ABD askeri nakliye uçaklarının aynı saatlerde bölge ülkelerinin hava savunma kapasitesini takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e de sevkiyat yaptığı kaydedildi.
Bu geniş çaplı askeri sevkiyat ve hava hareketliliğine ilişkin İsrail ve ABD makamları, henüz bir açıklama yapmadı.
Wall Street Journal gazetesi ise uçuş takip verileri ile konuya hakim iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bir askeri harekat hazırlığında olduğuna dair yeni göstergeler tespit edildiğini aktardı.
Gazete, ABD ordusunun bölgedeki füze savunma ağını tahkim etmek için Teksas eyaletinden İsrail'e ilave bir Patriot hava savunma sistemi sevk ettiğini kaydetti.
ABD medyasında yer alan haberlerde ayrıca, Washington'ın bazı Körfez müttefiklerine 3 Kasım ara seçimlerinin hemen ardından düzenlenebilecek kısa süreli fakat yoğun hava saldırılarına hazır olmaları gerektiği yönündeki uyarısı tekrarlandı.
İRAN ORDUSU: SAVAŞIN ATEŞİ DAHA GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILACAK
Bölgedeki hareketlilik sürerken İran cephesinden doğrudan askeri misilleme mesajı geldi.
İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD'ye dönük net ifadeler kullandı.
Washington'ın diplomasiye yönelik siciline dikkat çeken Ekreminiya, İran ordusunun karşı tarafın adımlarına bel bağlamadan muharebe hazırlıklarını sürdürdüğünü ve ABD'nin bölgedeki tüm faaliyetlerini yakından izlediğini kaydetti.
Ekreminiya, "ABD Başkanı bir kez daha Siyonistlerin tehdit ve kandırmasıyla bölgede yeni bir maceraya kalkışırsa, savaşın ateşi daha geniş bir coğrafyayı saracak." uyarısını yaptı.