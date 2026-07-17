ABD'den yeni vize uygulaması. Öğrenci ve gazeteciler için süre kısalıyor
17.07.2026 09:46
ABD'de yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazetecilere yönelik vize süreleri değişiyor.
ABD'de Donald Trump yönetimi, yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmak yeni adımlar atıyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan kurallara göre bu düzenlemeler, resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
Peki yeni düzenlemeler neler? Ayrıntıları NTV Washington Muhabiri Begüm Dönmez aktardı.
VİZE SÜRELERİ KISALIYOR
Dönmez'in aktardıklarına göre, yeni düzenleme F (uluslararası öğrenciler), J (kültürel değişim programıyla ülkeye gidenler) ve I (yabancı medya mensupları) vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Bu kapsamda öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak.
Şu anda yıllar sürebilen gazeteci vizesi ise 240 güne kadar uzatılabilecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula geçmelerini de yasaklıyor.
Yeni kurala göre vize sahipleri Amerika'da kalmak istiyorlarsa ya uzatma başvurusunda bulunmaları ya da yurt dışına çıkıp ülkeye yeniden giriş yapmaları gerekecek.
MEZUNİYET SONRASI 30 GÜN SÜRE
Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ABD'den ayrılmaları için tanınan sürede de değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle bu süre 60 günden 30 güne iniyor.
Trump yönetimi, 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldığına ve bunun da bir önceki yıla göre yüzde 11 daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.
Amerika'da 2023-2024 mali yılında ise 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37 bin 300 medya mensubuna vize verildi. Giderek artan rakamların daha kapsamlı bir tarama süreci gerektirdiği vurgulanıyor.
ABD'Lİ BAKANDAN AÇIKLAMA
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Yıllar boyunca yabancı öğrenciler ABD'ye süresiz kabul edildi ve bu da binlerce kişinin ABD'den ayrılmamak için sürekli derslere kaydolarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.
Mullin, vize sürelerine getirilen yeni kısıtlamalarla yabancı öğrencilerin "eğitimlerini tamamlamak ve ülkelerine dönmek" olan asıl amaçlarına odaklanmalarının hedeflendiğini belirtti.