ABD'den yeni vize uygulaması. Öğrenci ve gazeteciler için süre kısalıyor

Dönmez'in aktardıklarına göre, yeni düzenleme F (uluslararası öğrenciler), J (kültürel değişim programıyla ülkeye gidenler) ve I (yabancı medya mensupları) vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Bu kapsamda öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak.

Şu anda yıllar sürebilen gazeteci vizesi ise 240 güne kadar uzatılabilecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula geçmelerini de yasaklıyor.

Yeni kurala göre vize sahipleri Amerika'da kalmak istiyorlarsa ya uzatma başvurusunda bulunmaları ya da yurt dışına çıkıp ülkeye yeniden giriş yapmaları gerekecek.