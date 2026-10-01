AB'den 9 oyun şirketine soruşturma. Candy Crush Saga ve Minecraft da var

Soruşturmalar, Crytek, InnoGames, King, Mojang, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Riot Games, Supercell ve Ubisoft şirketlerini kapsıyor.

Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans, Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant ve For Honor oyunları da incelemeye alınacak.

CPC ağı, geçen yıl oyun içi sanal paraların kullanımında şeffaflık ve adaleti sağlamaya yönelik ilkeler doğrultusunda sektörle görüşmeler başlatmıştı. Görüşmelerden yeterli sonuç alınamaması üzerine yapılan piyasa taramasında, söz konusu oyunların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği belirlenmişti.