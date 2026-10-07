AB’den Çin’e ihracat freni: Hibrit araçlar masada

AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič ve beraberindeki heyetin çarşamba günü Çin’e gitmesi, görüşmelerin ise perşembe günü başlayıp cuma gecesine kadar sürmesi bekleniyor.

Tarafların, Çin’in AB karşısında günlük yaklaşık 1 milyar euro'yu ticaret fazlasını azaltmaya yönelik somut adımlar üzerinde çalışacağı belirtiliyor. AB kaynakları, önümüzdeki hafta Brüksel’de yapılacak liderler zirvesinden önce “somut, anlamlı ve ölçülebilir” sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

İLK HEDEF OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Görüşmelerin merkezinde, ilk aşamada tek bir sektörü kapsayacak bir pilot anlaşma bulunuyor. Bu anlaşma modelinin otomotiv sektöründe uygulanması ve başarılı olması halinde ilerleyen aylarda başka sektörlere de genişletilmesi planlanıyor.

AB ile Çin arasındaki ticaret gerilimini tam ölçekli bir ticaret savaşına dönüşmeden kontrol altına alma çabaları haziran ayı sonunda başlamıştı.

Ancak AB’nin Ekim 2024’te Çin üretimi elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmesinin ardından, tarifelerin dışında kalan hibrit araçların Avrupa’ya ihracatında hızlı bir artış yaşandı.

AB geçen ay Çin’den hibrit araç ihracatını gönüllü olarak sınırlandırmasını istemiş, aksi halde kota dahil koruma önlemlerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Financial Times’ın iki diplomata dayandırdığı habere göre Pekin bu talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine AB tarafının, Çinli hibrit otomobillere yönelik tek taraflı bir ithalat sınırı üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi. Gündemdeki seçenekler arasında belirli bir ithalat kotası uygulanması ve bu seviyenin aşılması halinde daha yüksek gümrük vergilerinin devreye alınması bulunuyor.