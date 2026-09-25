AB'den İngiltere'ye Çin resti. "Otomobil vergilerini artırın"

Veriler, AB içinde Çin üretimi hibrit araç satışlarının son dört buçuk yılda hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Brüksel'de Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine dair endişeler artıyor.

Birlik genelinde 2022 yılında sadece 659 adet Çin menşeli tam hibrit araç satılmıştı. Brüksel'in 2024 yılında Çin'den ithal edilen tam elektrikli araçlara yönelik telafi edici vergi uygulamasının ardından, bu yılın ilk yedi ayında hibrit araç satışı 160 bin 662 adede ulaştı.

Eurostat verileri, hem akaryakıt motoru hem de harici güç kaynağıyla şarj edilebilen şarj edilebilir hibrit (plug-in) araç satışlarında da benzer bir artış olduğunu gösteriyor.

Bu kategorideki Çin üretimi araç satışları 2022'deki 56 bin 706 seviyesinden bu yılın ocak-temmuz döneminde 217 bin 764 adede çıktı.

Yollardaki Çin menşeli hibrit araçların hacmi otomotiv üreticilerini ve Brüksel'i harekete geçirdi.

Birlik yönetimi, Pekin'den hibrit araç ihracatını gönüllü olarak kısmasını talep etti; aksi halde kota başta olmak üzere korunma önlemlerinin uygulanacağını bildirdi.

Alman otomotiv sanayisi, Çin üretimi hibrit araçlara özel gümrük vergisi getirilmesini değerlendirmeye hazır olduğu yönünde ilk kez sinyal verdi.

Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA), Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunarak kotalar, taban fiyatlar ve tarifeleri kapsayan tüm olası koruma önlemlerinin etkilerine dair kapsamlı bir değerlendirme yürütülmesini istedi.

VDA açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AB'nin elinde güncel ve etkin ticaret savunma araçları olmalı. Haksız rekabet kanıtlandığında, Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ticaret savunma araçlarının kullanımı değerlendirilmelidir. Bu araçlar eşit şartlar sağlamak ve adil rekabet koşullarını korumak için meşru ve etkisi kanıtlanmış yöntemlerdir."