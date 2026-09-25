AB'den İngiltere'ye Çin resti. "Otomobil vergilerini artırın"
25.09.2026 09:14
Avrupa Birliği, İngiltere'den Çin menşeli otomobillere yönelik gümrük vergilerini artırmasını ve birlik ticaret kurallarına uyum sağlamasını istedi.
Avrupa Birliği (AB), Çin menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergilerini artırması ve ihracat kısıtlamalarından kaçınması için İngiltere'den gümrük birliği istedi.
Reuters ajansının aktardığı ve Financial Times gazetesinin haberine göre B, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a Çin menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergilerini artırması ve kilit ihracat ürünlerinde "Avrupa'da üretilmiştir" engellerine takılmamak adına AB ticaret politikasıyla daha uyumlu hareket etmesi çağrısı yaptı.
Konuya vakıf iki kaynağa dayandırılan haberde, Londra yönetiminin İngiliz ürünlerine eşit muamele edilmesi yönündeki girişimlerine Brüksel'in yanıt verdiği aktarıldı.
AB, en iyi çözümün Londra'nın yeniden AB Gümrük Birliği'ne katılması olacağını iletti.
Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi, "Gümrük birliği 'Avrupa'da üretilmiştir' kaynaklı sorunların çoğunu çözer. Ayrıca Çin'in ürünlerini İngiltere üzerinden geçirerek vergilerimizden kaçınabileceği endişesini doğuran tarife farklılıkları meselesini de ortadan kaldırır" dedi.
Burnham, bu hafta bir açıklama yaparak İngiltere'nin AB'nin tasarladığı "Made in EU" (AB'de üretilmiştir) kuralları çerçevesinde "güvenilir ortak" sayılması gerektiğini savunacağını duyurmuştu.
Burnham, İngiltere'nin sistem dışında bırakılmasının ülkedeki otomotiv sektörüne zarar verebileceği uyarısını dile getirmişti.
"Avrupa'da üretilmiştir" politikası, Avrupa üretimi mallara öncelik tanıyarak Çin menşeli parçalara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, AB tedarik zincirlerine parça sağlayan ve birlik geneline araç satan İngiliz otomotiv sektöründe kaygı yaratıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ay Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Pekin ile yaşanan ve artık "sürdürülemez" hale gelen dış ticaret açığını düşürmek için ellerindeki her aracı devreye sokacaklarını vurgulamıştı.
Von der Leyen, günde 1,18 milyar euro düzeyine ulaşan açığın kritik bir eşiğe geldiğine dikkat çekmişti.
Veriler, AB içinde Çin üretimi hibrit araç satışlarının son dört buçuk yılda hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Brüksel'de Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine dair endişeler artıyor.
Birlik genelinde 2022 yılında sadece 659 adet Çin menşeli tam hibrit araç satılmıştı. Brüksel'in 2024 yılında Çin'den ithal edilen tam elektrikli araçlara yönelik telafi edici vergi uygulamasının ardından, bu yılın ilk yedi ayında hibrit araç satışı 160 bin 662 adede ulaştı.
Eurostat verileri, hem akaryakıt motoru hem de harici güç kaynağıyla şarj edilebilen şarj edilebilir hibrit (plug-in) araç satışlarında da benzer bir artış olduğunu gösteriyor.
Bu kategorideki Çin üretimi araç satışları 2022'deki 56 bin 706 seviyesinden bu yılın ocak-temmuz döneminde 217 bin 764 adede çıktı.
Yollardaki Çin menşeli hibrit araçların hacmi otomotiv üreticilerini ve Brüksel'i harekete geçirdi.
Birlik yönetimi, Pekin'den hibrit araç ihracatını gönüllü olarak kısmasını talep etti; aksi halde kota başta olmak üzere korunma önlemlerinin uygulanacağını bildirdi.
Alman otomotiv sanayisi, Çin üretimi hibrit araçlara özel gümrük vergisi getirilmesini değerlendirmeye hazır olduğu yönünde ilk kez sinyal verdi.
Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA), Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunarak kotalar, taban fiyatlar ve tarifeleri kapsayan tüm olası koruma önlemlerinin etkilerine dair kapsamlı bir değerlendirme yürütülmesini istedi.
VDA açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"AB'nin elinde güncel ve etkin ticaret savunma araçları olmalı. Haksız rekabet kanıtlandığında, Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ticaret savunma araçlarının kullanımı değerlendirilmelidir. Bu araçlar eşit şartlar sağlamak ve adil rekabet koşullarını korumak için meşru ve etkisi kanıtlanmış yöntemlerdir."
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre hibrit araçlar toplam pazarın yaklaşık yüzde 37'sini, tam elektrikli otomobiller ise pazarın yüzde 21'den fazlasını oluşturuyor.
ACEA verileri üç Çinli üreticinin (BYD, Chery ve Leapmotor) birlikte üç haneli büyüme oranlarına ulaştığını gösteriyor. Dördüncü şirket Geely, yılın ilk sekiz ayında kaydettiği yüzde 8'lik istikrarlı artışla pazarda en çok satan Çin markası konumunu koruyor.
Geely ilk sekiz ayda 205 bin araç sattı. Şirketin bünyesinde İsveç merkezli Volvo ve AB'nin tek tamamen elektrikli araç üreticisi Polestar yer alıyor.
Satışlarını yıllık bazda yüzde 163 artırarak 177 bine çıkaran BYD, Geely ile arasındaki farkı kapatıyor. Her iki üretici ve bir diğer Çinli firma SAIC, yılın ilk yedi ayında AB genelinde 142 bin araç satan Elon Musk'ın Tesla şirketini geride bıraktı.
Avrupalı üreticiler pazardaki ağırlığını sürdürüyor. Volkswagen grubu yılın ilk sekiz ayında 2 milyon araç satışı gerçekleştirdi.
Elektrikli araç pazarı kıtanın kimi ülkelerinde büyümesini hızlandırıyor.
Ağustos ayında elektrikli otomobil satışları Almanya'da yüzde 75 artışla 69 bine, Fransa'da yüzde 112 artışa, Slovenya'da ise yüzde 266 yükselişe sahne oldu.
Aynı dönemde İngiltere'de satışlar yüzde 27 artışla 28 binde, İrlanda'da ise yalnızca yüzde 7 yükselişle 2 bin 200 seviyesinde kaldı.