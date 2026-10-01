ABD'li kadın mahkum infaz sırasında iki doz zehirli iğneye rağmen ölmedi, hastaneye kaldırıldı
01.10.2026 10:05
ABD'de idam cezasının infazı için ölümcül dozda iki zehirli iğne yapılan kadın mahkumun ölmeyip hastaneye kaldırılması hem şaşkınlığa hem de tartışmalara yol açtı.
ABD'nin güneyindeki Tennessee eyaletinde, 200 yıldır zehirli iğneyle infaz edilecek ilk kadın olması beklenen Christa Pike adlı kadın mahkumun, iki doz iğneye rağmen ölmemesi tartışmalara yol açtı.
Görevlilerin infazı gerçekleştirmeyi "başaramaması" üzerinde cinayet hükümlüsü Christa Pike'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
TANIKLAR: NEFES ALMAYI SÜRDÜRDÜ
İnfaz anına tanıklık edenler, hayatına son verecek iğnelere rağmen Pike'ın nefes almayı sürdürdüğünü ifade etti.
AFP'nin haberine göre Tennessee cezaevi yetkilileri, iki doz pentobarbital enjeksiyonu içeren infaz girişiminin sonucunu doğrulayacak bir açıklama yapmadı, basının yönelttiği soruları da yanıtsız bıraktı.
18 yaşında katil olan Pike'ın infazı, yerel saatle 10.00'da, aralarında gazetecilerin de bulunduğu tanıkların huzurunda Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde ölümcül dozda iğne yapılarak gerçekleştirilecekti.
İnfaza tanık olarak katılan araştırmacı gazeteci John North, "Anlaşılan o ki bu iş olması gerektiği gibi gitmedi. Bildiğimiz kadarıyla, binadan ayrıldığımızda kendisi muhtemelen hâlâ hayattaydı" dedi.
Christa Pike'ın avukatları, "Bu gece Tennessee Eyaleti bir infazı gerçekleştirmeyi beceremedi. Christa yakınlardaki bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumu hakkında bize bilgi verilmiyor." açıklaması yaptı.
İnfaz bölgesinden yapılan canlı yayınlar sırasında tepe lambaları yanan bir ambulansın binadan çıkış yaptığı görüldü ancak içindekinin Pike olup olunmadığı bilinmiyor.
GENÇ SUÇLULARA YÖNELİK İDAM CEZASI TARTIŞMALARI ALEVLENDİ
Bu dava, genç suçlulara verilen idam cezalarına ilişkin tartışmaları alevlendirdi.
Christa Pike 18 yaşındayken, bir gençlik eğitim kampında 19 yaşındaki Colleen Slemmer isimli genci erkek arkadaşıyla birlikte döverek öldürmüştü. Slemmer'ın cesedinin göğsüne satanik bir sembol olarak görülen beş köşeli yıldız (pentagram) kazınmış halde bulunması, cinayeti ülke çapında gündeme taşımıştı.
Pike avukatları, cinayetin işlendiği dönemde müvekkillerinin genç yaşta olması ve ruh sağlığı sorunları bulunduğunu öne sürerek kendisine af tanınması gerektiğini savunuyordu.
Tennessee Valisi Bill Lee, avukatlar tarafından yöneltilen bu yöndeki talepler karşısında, davaya müdahale etmeyeceğini açıklamıştı.
Pike'ın geçmişte cinsel saldırıya uğramış bir mağdur olduğu, travma sonrası stres bozukluğu yaşaması ve bir kan hastalığı nedeniyle, zehirli iğnenin "gereksiz acı çekmesine" neden olacağını öne süren infaz durdurma başvurusu önceki gün ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
İNFAZ DURDURMA ÇAĞRILARI YAPILIYORDU
Birleşmiş Milletler'den (BM) bağımsız insan hakları uzmanları, infazı "derhal durdurma" ve ölüm cezasını hafifletmeleri için ABD hükümeti ve Tennessee'li yetkililere çağrıda bulunmuştu.
Uzmanlar, "Pike'ın infazı; çocukluk döneminde uğradığı istismar ve yaklaşık 30 yıldır bir hücrede idam sırası beklemenin getirdiği ağır fiziksel ve psikolojik acılarla dolu bir sürecin zirvesi olacaktır." dedi.
İdam Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre, ABD'de 1976'dan bu yana yalnızca 18 kadın idam edildi.