ABD'li kadın mahkum infaz sırasında iki doz zehirli iğneye rağmen ölmedi, hastaneye kaldırıldı

18 yaşında katil olan Pike'ın infazı, yerel saatle 10.00'da, aralarında gazetecilerin de bulunduğu tanıkların huzurunda Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde ölümcül dozda iğne yapılarak gerçekleştirilecekti.

İnfaza tanık olarak katılan araştırmacı gazeteci John North, "Anlaşılan o ki bu iş olması gerektiği gibi gitmedi. Bildiğimiz kadarıyla, binadan ayrıldığımızda kendisi muhtemelen hâlâ hayattaydı" dedi.

Christa Pike'ın avukatları, "Bu gece Tennessee Eyaleti bir infazı gerçekleştirmeyi beceremedi. Christa yakınlardaki bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumu hakkında bize bilgi verilmiyor." açıklaması yaptı.