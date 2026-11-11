ABD'li model ajansları Epstein'e nasıl aracılık etti?

BBC'ye konuşan ve gerçek adı açıklanmayan Doğu Avrupalı Simona da Epstein'in kendisine 200'den fazla kez tecavüz ettiğini söyledi.

Epstein'le 20 yaşındayken tanıştığını anlatan Simona, o dönemde New York'ta bir model ajansına bağlı olduğunu ve Epstein'in kendisini dünyanın önde gelen model ajanslarından Next Management'ın yöneticisi Faith Kates ile tanıştırmayı teklif ettiğini belirtti.

Simona, Kates'in görüşme sırasında kendisine estetik ameliyat olmasını önerdiğini ve bir cerrahın iletişim bilgilerini Epstein'e gönderdiğini ileri sürdü.

Bu görüşmenin ardından Epstein'in kendisini modelliği bırakmaya ikna ettiğini ve asistanı olarak çalışmaya başladığını aktaran Simona, yaklaşık iki yıl boyunca Epstein'in cinsel istismarına maruz kaldığını ve hayatının her alanının onun tarafından kontrol edildiğini anlattı.

Simona, "İnsanlar, maddi kazanç veya nüfuz elde etmek için bu istismarı kabul ettiğimizi düşünüyor ancak bu doğru değil. Bizler derin travmalarla baş başa kaldık." ifadelerini kullandı.

Jeffrey Epstein mağduru 100'den fazla kişiyi temsil eden avukat Sigrid McCawley, model ajanslarında çalışan ve genç kadınları sektöre kazandıran kişilerin, Epstein'in genç kadınlara ulaşmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

New York Eyalet Senatörü Zellnor Myrie de Epstein'in istismarına aracılık ettiği öne sürülen kişilerin soruşturulabilmesi amacıyla yeni yasa teklifi hazırladı.