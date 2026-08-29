ABD'li perakende devine açılan milyar dolarlık davada karar
29.08.2026 13:20
ABD hükümetinin milyarlarca dolar ceza talebiyle açtığı opioid davasında perakende devi Walmart ile 50 milyon dolarlık uzlaşmaya varıldı.
ABD Adalet Bakanlığı, ülkedeki opioid bağımlılığını körüklemekle suçlanan perakende devi Walmart ile 50 milyon dolar karşılığında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
Söz konusu meblağ, davanın açıldığı Aralık 2020'de Adalet Bakanlığının talep edebileceğini bildirdiği milyarlarca dolarlık sivil para cezasının oldukça altında kaldı.
Hukuki sorumluluk kabul etmeyen Walmart, resmi bildiriminde ödeme tutarını "önemsiz" olarak nitelendirdi. Şirket, 31 Temmuz'da sona eren altı aylık dönemde 11,7 milyar dolar net kâr açıklamıştı.
Adalet Bakanlığı, şirketin 2013'ten bu yana şüpheli opioid reçetelerini izlemeyip bildirmeyerek ve uyarı işaretlerini göz ardı ederek federal Kontrole Tabi Maddeler Yasası'nı defalarca ihlal ettiğini öne sürmüştü.
İddianamede, bazı uyum yetkililerinin belirli reçete yazıcılarının usulsüz çalıştığını bilmesine rağmen bu reçetelerin karşılandığı belirtilmişti.
Reuters ajansının haberine göre Delaware federal mahkemesinde davanın düşürülmesi için yapılan ortak başvuruyla sonuçlanan uzlaşma, eczacılar üzerindeki denetimin artırılmasını ve çalışanlar ile hastaların yasa dışı ağrı kesici dağıtımını bildirebileceği bir ihbar hattı kurulmasını içeriyor.
ABD Başsavcı Vekili Stanley Woodward, uzlaşmanın bakanlığın Amerikan halkının refahını önceleme kararlılığını gösterdiğini belirtti.
Walmart ise konunun çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Walmart, eyalet ve yerel yönetimlerin açtığı binlerce opioid davasını çözmek için 2022 yılında 3,1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Benzer süreçlerde CVS ve Walgreens gibi diğer büyük zincirler de uzlaşmaya gitmişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre ülkede 1999 ile 2025 yılları arasında 905 binden fazla kişi aşırı doz opioidden hayatını kaybetti. Yıllık can kayıpları 2022'den sonra düşüşe geçti.
OPIOID NEDİR?
Beyindeki ve sinir sistemindeki alıcılara bağlanarak şiddetli ağrıları dindiren opioid sınıfı maddeler, yüksek bağımlılık potansiyeli ve aşırı dozda ölümcül solunum baskılanması tehlikesi barındırıyor.
Doğal, yarı sentetik veya tamamen sentetik olarak üretilebilen opioidler, kimyasal yapılarına göre üç ana grupta sınıflandırılıyor.
Haşhaş bitkisinden doğrudan elde edilen morfin ve kodein doğal opiatlar arasında yer alırken; bu maddelerin laboratuvarda dönüştürülmesiyle eroin, oksikodon ve hidrokodon gibi yarı sentetik türevler üretiliyor.
Fentanil, metadon ve tramadol ise tamamen kimyasal yollarla sentezleniyor.
Söz konusu maddeler tıbbi olarak çoğunlukla ameliyat sonrası ile travmatik yaralanmalara bağlı şiddetli ağrılarda, kalp krizi kaynaklı göğüs ağrılarında, kanser tedavisi ile palyatif bakım süreçlerinde ve kronik şiddetli ağrılarda kullanılıyor.
Tedavi edici etkilerine karşın opioidler ciddi riskler taşıyor.
Yüksek düzeyde fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma potansiyeline sahip olan bu maddeler, aşırı doz durumunda solunumu yavaşlatıp durdurarak ölümcül zehirlenmelere neden olabiliyor.
Maddelerin yaygın yan etkileri arasında mide bulantısı, kabızlık, baş dönmesi ve aşırı uyku hali yer alıyor.