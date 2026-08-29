ABD'li perakende devine açılan milyar dolarlık davada karar

Walmart, eyalet ve yerel yönetimlerin açtığı binlerce opioid davasını çözmek için 2022 yılında 3,1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Benzer süreçlerde CVS ve Walgreens gibi diğer büyük zincirler de uzlaşmaya gitmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre ülkede 1999 ile 2025 yılları arasında 905 binden fazla kişi aşırı doz opioidden hayatını kaybetti. Yıllık can kayıpları 2022'den sonra düşüşe geçti.