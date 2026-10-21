ABD'nin 1 trilyon doları aşan faiz faturası bütçeyi zorluyor

Artan borç yükü ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle federal hükümetin net faiz giderleri, 2026 mali yılında 1,05 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu tutar 2025 mali yılında 970,4 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllar içinde belirgin bir artış eğilimi izleyen net faiz giderleri, 2024'te 881,7 milyar dolar, 2023'te 659,2 milyar dolar, 2022'de 475,1 milyar dolar ve 2021 mali yılında 352,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Federal hükümetin brüt faiz giderleri de 2025 mali yılındaki 1,22 trilyon dolar seviyesinden 2026 mali yılında 1,36 trilyon dolara yükseldi.

Net faiz giderleri, bütçede 1,67 trilyon dolarlık Sosyal Güvenlik ve 1,07 trilyon dolarlık sağlık sigortası programı Medicare harcamalarının ardından en büyük üçüncü harcama kalemi oldu.

ABD'nin net faiz giderlerinin bu dönemde 1,03 trilyon dolarlık sağlık harcamalarını ve 965,2 milyar dolarlık milli savunma harcamalarını aşması dikkati çekti.