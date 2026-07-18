ABD'yi duman kapladı, Trump Kanada'yı suçladı

Orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliğinin ABD'ye maliyetinin "hesaplanamaz boyutta" olduğunu öne süren Trump, bu konuda ne yapacaklarını öğrenmek için Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını belirtti. ABD Başkanı, "Kanada, bunun tam da böyle bir sonuca yol açacağını bile bile temel orman yönetimi ve atık temizleme çalışmalarını yapmayı reddetti." değerlendirmesini yaptı.