ABD'yi duman kapladı, Trump Kanada'yı suçladı
18.07.2026 05:16
Son Güncelleme: 18.07.2026 05:22
850'den fazla noktada alevlerle mücadelenin sürdüğü Kanada'dan yükselen dumanlar ABD şehirlerini kapladı. ABD Başkanı Donald Trump "kasıtlı bir ihmal" diyerek Kanada hükümetini suçladı.
Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor; bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.
850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı.
2 milyon hektar alanın kül olduğu yangınlar nedeniyle Kanada ve ABD'de birçok kent dumanla kaplandı.
Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'de gökyüzü duman örtüsü altında kaldı. Hava Kalitesi İzleme Kuruluşu IQAir, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunda açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Kütüphaneler ve tren istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
TRUMP: BİLE BİLE ÖNLEM ALMAYI REDDETTİLER
ABD Başkanı Donald Trump ise orman yangınları ve bu yangınların ABD'de yol açtığı hava kirliliğinden Kanada hükümetini sorumlu tuttu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da çıkan orman yangınlarının ABD'yi olumsuz etkilediğini belirten Trump, "Kanada'yı, ormanları ve bitki örtüsünün bakımını gerektiği gibi yapmaması nedeniyle çıkan yangınların, ABD'de hava kalitesini tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez seviyeye düşürmesinden sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
Orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliğinin ABD'ye maliyetinin "hesaplanamaz boyutta" olduğunu öne süren Trump, bu konuda ne yapacaklarını öğrenmek için Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını belirtti. ABD Başkanı, "Kanada, bunun tam da böyle bir sonuca yol açacağını bile bile temel orman yönetimi ve atık temizleme çalışmalarını yapmayı reddetti." değerlendirmesini yaptı.
Her yıl tekrarlanan yangınların "kasıtlı bir ihmal" haline geldiğini savunan Trump, ABD'yi etkileyen hava kirliliğinin maliyetinin, Kanada'nın halihazırda ödediği gümrük vergilerine "mutlaka eklenmesi" gerektiğini kaydetti.
Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında da 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.