ABD'yi karıştıran büyükelçi krizi. Trump istifasını istedi

Kasım ayında göreve başlamasının ardından Yunanistan'da Vogue dergisinin kapağında yer alan ve ünlülerin katıldığı gece davetlerinde boy gösteren Guilfoyle, görev sürecinde dikkat çeken adımlar attı.

ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı ve Exxon Mobil gibi şirketleri kapsayan sondaj anlaşmalarını öne çıkaran Guilfoyle, bölgesel dengelere dair açıklamalarıyla da tepki çekti.

Guilfoyle, Atina'ya geldikten sonra yerel basına verdiği ilk mülakatta Çin'in Pire Limanı'ndaki yüzde 67'lik hissesini satması gerektiğini söylemişti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli ayaklarından biri olan limana ilişkin bu sözlere Çin'in Atina Büyükelçisi Fang Qiu, ABD'nin "hegemonik bir zihniyet ve zararlı bir anlayış taşıdığı" suçlamasıyla karşılık vermişti.

Yunanistan muhalefetindeki PASOK partisinin dış ilişkiler sözcüsü Dimitris Mantzos ise büyükelçinin görevden alınmasının ciddi soruları beraberinde getirdiğini belirtti.

Mantzos, Yunan yetkililerin resmi bir açıklama talep edip etmeyeceğini yoksa ülkenin dış çıkarlar için bir "tiyatro sahnesine" dönüşmesini izlemekle mi yetineceğini sordu.

NATO üyesi Yunanistan, Doğu Akdeniz güvenliği için askeri tesisler sağlarken, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumaya yönelik Avrupa Birliği misyonuna da liderlik ediyor.

Ziyareti sırasında yeni terörle mücadele bilgi paylaşımı adımlarını duyuran Rubio, iki ülke arasındaki kolluk işbirliğinin güçlendiğini açıklamıştı.

Daha önce Kaliforniya'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom ile evli olan Guilfoyle, Trump'ın "Önce Amerika" hareketinin önde gelen isimleri arasında gösteriliyordu.