ABD'yi karıştıran büyükelçi krizi. Trump istifasını istedi
14.10.2026 10:17
ABD yönetimi, Trump'ın büyük oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un zengin iş insanlarından maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine istifasını istedi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki yetkililere para, hediye ve çeşitli ayrıcalıklar karşılığında erişim sağladığı iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasını istedi.
Büyükelçiyi görevden almayı düşündüğünü daha önce dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisiyle bizzat konuşmadığını belirterek, "İyi iş çıkarıyordu ancak okuduklarımız hoşumuza gitmedi. Artık orada olmayacak" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia da düzenlediği ilk basın toplantısında Guilfoyle'dan istifasının istendiğini doğrulayarak, ekibe sunduğu katkılar için kendisine teşekkür etti ve başarı diledi.
Eski San Francisco savcısı, televizyon yorumcusu ve aynı zamanda Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoyle, X hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.
Görevinin sona erebileceğini kabul eden Guilfoyle, Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ve "Önce Amerika" hareketine bağlılığının sarsılmaz biçimde süreceğini kaydetti.
Guilfoyle, adını, itibarını ve dürüstlüğünü kararlılıkla savunacağını vurgulayarak, görev süresince ABD'nin enerji ihracatını artırma ve Yunanistan ile güvenlik ilişkilerini geliştirme çabalarına işaret etti.
NELER OLMUŞTU?
Guilfoyle hakkındaki iddialar, Wall Street Journal gazetesinin yayımladığı haber dizisiyle kamuoyuna yansıdı.
Habere göre Guilfoyle, Temmuz 2025'teki Senato onay oturumu öncesinde Trump destekçisi iş insanı Eric Deters'tan 100 bin dolarlık kişisel kredi kartı borcunu ödemesini istedi.
Deters, bu talebi yerine getirmesinin evliliğine mal olacağını belirterek ödemeyi geri çevirdiğini söylerken, gazetede yayımlanan mesaj ekran görüntülerinde Guilfoyle'un ödeme talimatlarıyla birlikte talepte bulunduğu öne sürüldü.
Guilfoyle'un avukatı ise mesajların gerçekliğini reddederek müvekkilinin herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu.
Haberlerde Guilfoyle'un bir Yunan enerji şirketi lobicisiyle yakın ilişkiler kurduğu, bu şirketin tanıtımını üstlendiği ve zengin Yunan iş insanlarıyla kurduğu bağları öne sürdüğü ses kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
Kayıtlarda, Trump'ın diğer oğlu Eric Trump onuruna Davos'ta düzenlenen yemeğe davetiye temin etmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Belgeler ve yazışmalara dayandırılan iddialar arasında, Guilfoyle'un Yunan inşaat şirketi Aktor Group CEO'su Alexandros Exarchou ile özel jetle İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'na gittiği, Yunan armatör Nikolas Tsakos ile İsviçre'nin Gstaad kayak merkezinde tatil yaptığı ve Paris'te masrafları Tsakos tarafından karşılanan lüks bir otelde konakladığı da yer aldı.
Guilfoyle'un nüfuzunu kullanarak Yunan hükümetine baskı uyguladığı iddiaları ABD'li parlamenterler arasında tepkiye yol açtı.
Öte yandan Daily Mail, ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliğinin Atina Büyükelçiliği personelinden gelen uygunsuz davranış şikayetleri ve usulsüz hediye alımı iddiaları üzerine inceleme başlattığını yazdı.
Yunan hükümeti ile Atina'daki ABD Büyükelçiliği iddialarla ilgili açıklama yapmazken, geçen hafta Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da soruları yanıtsız bıraktı.
ATİNA'DAKİ TEMASLARI TARTIŞMA YARATTI
Kasım ayında göreve başlamasının ardından Yunanistan'da Vogue dergisinin kapağında yer alan ve ünlülerin katıldığı gece davetlerinde boy gösteren Guilfoyle, görev sürecinde dikkat çeken adımlar attı.
ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı ve Exxon Mobil gibi şirketleri kapsayan sondaj anlaşmalarını öne çıkaran Guilfoyle, bölgesel dengelere dair açıklamalarıyla da tepki çekti.
Guilfoyle, Atina'ya geldikten sonra yerel basına verdiği ilk mülakatta Çin'in Pire Limanı'ndaki yüzde 67'lik hissesini satması gerektiğini söylemişti.
Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli ayaklarından biri olan limana ilişkin bu sözlere Çin'in Atina Büyükelçisi Fang Qiu, ABD'nin "hegemonik bir zihniyet ve zararlı bir anlayış taşıdığı" suçlamasıyla karşılık vermişti.
Yunanistan muhalefetindeki PASOK partisinin dış ilişkiler sözcüsü Dimitris Mantzos ise büyükelçinin görevden alınmasının ciddi soruları beraberinde getirdiğini belirtti.
Mantzos, Yunan yetkililerin resmi bir açıklama talep edip etmeyeceğini yoksa ülkenin dış çıkarlar için bir "tiyatro sahnesine" dönüşmesini izlemekle mi yetineceğini sordu.
NATO üyesi Yunanistan, Doğu Akdeniz güvenliği için askeri tesisler sağlarken, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumaya yönelik Avrupa Birliği misyonuna da liderlik ediyor.
Ziyareti sırasında yeni terörle mücadele bilgi paylaşımı adımlarını duyuran Rubio, iki ülke arasındaki kolluk işbirliğinin güçlendiğini açıklamıştı.
Daha önce Kaliforniya'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom ile evli olan Guilfoyle, Trump'ın "Önce Amerika" hareketinin önde gelen isimleri arasında gösteriliyordu.