Aç kalan ayılar evleri basmaya başladı
29.08.2026 13:31
ABD'nin batısında kuraklık yüzünden aç kalan ayılar evlere girdi, Colorado ve diğer eyaletlerde rekor itlaf gerçekleşti.
ABD'nin batı eyaletlerinde yaşanan şiddetli kış kuraklığı, doğal besin kaynakları yok olan binlerce ayıyı kasaba ve şehirlere yöneltti.
Evlere, okullara ve dükkanlara kadar giren hayvanlar, bölge genelinde rekor sayıda karşılaşmaya ve can kaybına neden oluyor.
Uzmanlar ve yaban hayatı kurumları, ayıların beslenmesinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan bitki, ot, böğürtlen ve yemişlerin tarihin en kurak kışı nedeniyle kuruduğunu bildirdi.
Güçlü koku duyuları sayesinde insanların yiyeceklerine yönelen hayvanlar; itlaf, araç çarpması, silahla vurulma ve elektrik çarpması sonucu ölüyor, nitekim bu sayılar rekor düzeye ulaştı.
Batı genelinde kuraklaşmanın sürmesi beklenirken uzmanlar, ayıların insan gıdasına alışmasından ve kışların sıcak geçmesi halinde kış uykusunu bırakmasından endişe ediyor.
Yerleşimlerin ayıların beslenme alanlarına doğru genişlemesi ve Nevada gibi eyaletlerde nüfusun yeniden toparlanması çatışmaları artırıyor.
Dünyadaki sekiz ayı türü arasında popülasyonu en sağlıklı durumda olan kara ayılarının sayısı yalnızca Colorado'da 17 bin ile 20 bin arasında.
Reuters ajansının haberine göre nüfusu son 50 yılda iki kattan fazla artan ve yerleşim yerleri ayı yaşam alanlarına kayan Colorado, krizden en çok etkilenen eyalet oldu.
Colorado Parks and Wildlife sözcüsü Jonathan Livingston, eyalette 2026 yılında 7 binden fazla ayı ihbarı yapıldığını ve 2019'daki rekorun aşıldığını açıkladı.
Eyalette en az altı ayı saldırısı kayıtlara geçerken, ihbarların yüzde 1,5 ile yüzde 2'si tehlikeli görülen ayıların uyutulmasıyla sonuçlandı.
Colorado Bear Coalition gibi koruma grupları, hayvanların insan ihmali yüzünden hayatını kaybettiğini savunarak önlemlerin artırılmasını istedi.
Livingston ise erken bildirim yapılması durumunda hayvanların korkutularak uzaklaştırılabildiğini ve itlaftan kaçınılabildiğini belirtti.
New Mexico'da yetkililer ve arazi sahipleri bu yıl 187 ayıyı öldürdü. Bu sayı 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.
Eyalette 35 yetişkin ve 16 yavru ayı başka bölgelere nakledilirken, geçen hafta bir ayının bir kişiyi öldürmesiyle 25 yıl sonra ilk ölümlü saldırı gerçekleşti.
Utah'ta 2026 genelinde 39 ayının uyutulmasıyla yıllık itlaf rekoru kırıldı.
Montana'da ise bozayıların onlarca yıldır uğramadığı bölgelere indiği, 24 bozayının öldüğü ve Glacier Ulusal Parkı'nda mayıs ayında bir kişinin ayı saldırısında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Yetkililer halkı ayıya dayanıklı çöp kutuları kullanmaya, çöpleri sokakta bekletmemeye ve evcil hayvan mamalarını açıkta bırakmamaya çağırdı.
Çatışmaların çoğunlukla çöplerden başladığını hatırlatan uzmanlar, kış uykusu öncesi kilo alma dönemine giren ayıların sonbaharda daha fazla yerleşime inmesinden endişe ediyor.