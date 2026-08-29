Aç kalan ayılar evleri basmaya başladı

Batı genelinde kuraklaşmanın sürmesi beklenirken uzmanlar, ayıların insan gıdasına alışmasından ve kışların sıcak geçmesi halinde kış uykusunu bırakmasından endişe ediyor.

Yerleşimlerin ayıların beslenme alanlarına doğru genişlemesi ve Nevada gibi eyaletlerde nüfusun yeniden toparlanması çatışmaları artırıyor.

Dünyadaki sekiz ayı türü arasında popülasyonu en sağlıklı durumda olan kara ayılarının sayısı yalnızca Colorado'da 17 bin ile 20 bin arasında.

Reuters ajansının haberine göre nüfusu son 50 yılda iki kattan fazla artan ve yerleşim yerleri ayı yaşam alanlarına kayan Colorado, krizden en çok etkilenen eyalet oldu.