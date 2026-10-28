Açık artırmada Beyonce ve Jay-Z'yi geride bırakarak almıştı. Rekor fiyata satıyor
28.10.2026 10:04
Son Güncelleme: 28.10.2026 10:04
Minecraft'ı Microsoft'a 2,5 milyar dolara sattıktan sonra Beyoncé ve Jay-Z'yi açık artırmada geride bırakıp Beverly Hills'ten 70 milyon dolara ev alan Markus Persson, mülkünü satışa çıkardı.
Bilgisayar başında piksellerden devasa bir dünya kurup milyarder olan yazılımcının, Hollywood yıldızlarına ders verircesine aldığı meşhur malikane yeniden satış listesinde.
Video oyun dünyasının en popüler yapımlarından Minecraft'ın yaratıcısı Markus Persson, 2014 yılında müzik dünyasının en güçlü çifti Beyoncé ve Jay-Z'ye açık artırmada çalım satarak 70 milyon dolara satın aldığı, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan Beverly Hills'teki ultra lüks evini elden çıkarıyor.
İşin en ilginç yanı ise satış etiketi. Aradan tam 12 yıl geçmesine ve bölgedeki gayrimenkul piyasası büyük değişimler yaşamasına rağmen İsveçli yazılımcı, malikanesi için tam olarak 2014'te cebinden çıkan parayı, yani yine 70 milyon dolar istiyor.
Oyun çevrelerinde "Notch" lakabıyla tanınan Persson, henüz sekiz yaşındayken ilk video oyununu kodlamış, ardından Candy Crush Saga'yı yaratan şirkette çalışmıştı.
2009 civarında Minecraft'ı kamuoyuna açan yazılımcı, şirketi 2014'te tam 2,5 milyar dolara Microsoft'a satarak akılalmaz bir servetin sahibi oldu.
Bu devasa satışın hemen ardından gelen Beverly Hills hamlesi ise o dönem magazin ve iş dünyasının bir numaralı gündemi haline gelmişti.
Geliştirici Bruce Makowsky'nin imzasını taşıyan mülk, Beverly Hills'in en gözde noktalarından Trousdale Estates bölgesinde, yaklaşık dört dönümlük bir arazi üzerinde yükseliyor.
Yaklaşık 2 bin 70 metrekarelik kapalı alana sahip malikanede sekiz yatak odası, ana oturma odasının hemen yanında uzanan bir sonsuzluk havuzu ve ana süite özel ikinci bir yüzme havuzu yer alıyor.
Ev, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan kesintisiz bir manzaraya açılıyor.
LÜKS PAZARDA UÇUK FİYATLARIN SONU GELDİ
Persson evi aldıktan sonra kendi zevkine göre baştan yarattı; yapının içine milyonlarca dolar harcayarak profesyonel bir ses kayıt stüdyosu ve bir gece kulübü ekledi.
Fakat gösterişli günlerin ardından Persson'ın hayatı başka bir yöne kaydı.
Satış işlemlerini yürüten gayrimenkul danışmanlarından Christie's International Real Estate Southern California temsilcisi Aaron Kirman, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, yazılımcının artık Los Angeles'ta pek vakit geçirmediğini ve evi kesinlikle satmak istediğini belirtiyor.
Aradan geçen 12 yılda aynı fiyatta kalınmasının arkasında ise Los Angeles lüks konut piyasasının doymuş olması yatıyor.
2010'lu yılların ortasında müteahhitlerin piyasayı sürekli daha büyük ve daha pahalı yapılarla doldurması, sistemi 2019 civarında tıkanma noktasına getirdi.
Kirman, ABD genelinde lüks gayrimenkul hareketliliğinin yavaşladığını vurgulayarak artık piyasada hayallere dayalı şişirilmiş fiyatlar belirlenmediğini söylüyor.
Satış sürecinde yer alan The Beverly Hills Estates'ten Branden Williams, mülkün çıkmaz bir sokağın sonunda yer aldığını ve çevredeki boş parsellerin son yıllarda 23 milyon ile 34 milyon dolara alıcı bulduğunu hatırlatıyor.
Williams'a göre mimari, tasarım ve konum bu 70 milyon dolarlık etiketi fazlasıyla karşılıyor; üstelik bugünkü maliyetler ve imar kuralları düşünüldüğünde böyle bir evi sıfırdan inşa etmek neredeyse imkansız.
Satış masasında Williams ve Kirman'ın yanı sıra The Beverly Hills Estates'ten Rayni Williams ile Christie's ekibinden Katia De Los Reyes görev alıyor.
Emlak komisyonculuğu şirketi Redfin'in verilerine göre Beverly Hills'te müstakil evlerin medyan satış fiyatı 30 Eylül'de biten üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 18,8 artışla 8 milyon dolara ulaştı.
Williams ayrıca, Los Angeles'ta konak vergisi olarak bilinen ULA Yasası kapsamındaki ek vergilerin Beverly Hills sınırlarında uygulanmamasının bu bölgeyi varlıklı alıcılar için avantajlı kıldığını ifade ediyor.
Persson ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.