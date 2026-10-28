Açık artırmada Beyonce ve Jay-Z'yi geride bırakarak almıştı. Rekor fiyata satıyor

Bilgisayar başında piksellerden devasa bir dünya kurup milyarder olan yazılımcının, Hollywood yıldızlarına ders verircesine aldığı meşhur malikane yeniden satış listesinde.

Video oyun dünyasının en popüler yapımlarından Minecraft 'ın yaratıcısı Markus Persson, 2014 yılında müzik dünyasının en güçlü çifti Beyoncé ve Jay-Z'ye açık artırmada çalım satarak 70 milyon dolara satın aldığı, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan Beverly Hills'teki ultra lüks evini elden çıkarıyor.

İşin en ilginç yanı ise satış etiketi. Aradan tam 12 yıl geçmesine ve bölgedeki gayrimenkul piyasası büyük değişimler yaşamasına rağmen İsveçli yazılımcı, malikanesi için tam olarak 2014'te cebinden çıkan parayı, yani yine 70 milyon dolar istiyor.

Oyun çevrelerinde "Notch" lakabıyla tanınan Persson, henüz sekiz yaşındayken ilk video oyununu kodlamış, ardından Candy Crush Saga'yı yaratan şirkette çalışmıştı.

2009 civarında Minecraft'ı kamuoyuna açan yazılımcı, şirketi 2014'te tam 2,5 milyar dolara Microsoft'a satarak akılalmaz bir servetin sahibi oldu.

Bu devasa satışın hemen ardından gelen Beverly Hills hamlesi ise o dönem magazin ve iş dünyasının bir numaralı gündemi haline gelmişti.

Geliştirici Bruce Makowsky'nin imzasını taşıyan mülk, Beverly Hills'in en gözde noktalarından Trousdale Estates bölgesinde, yaklaşık dört dönümlük bir arazi üzerinde yükseliyor.

Yaklaşık 2 bin 70 metrekarelik kapalı alana sahip malikanede sekiz yatak odası, ana oturma odasının hemen yanında uzanan bir sonsuzluk havuzu ve ana süite özel ikinci bir yüzme havuzu yer alıyor.

Ev, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan kesintisiz bir manzaraya açılıyor.