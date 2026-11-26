Kenya'da mahkeme, Paul Mackenzie'yi çocuklara eziyet ve saldırıdan da suçlu buldu.

Ülkenin kıyı kenti Mombasa'daki çocuk mahkemesinde görülen davada yargıç Nelly Chepchirchir, Mackenzie'nin çocuklara eziyet ve yaralamaya neden olan saldırıdan da suçlu olduğuna hükmetti.

Mackenzie'nin 11 müridi de 2020-2023 döneminde Kilifi eyaletindeki Şakahola Ormanı'nda çocuklara karşı saldırıdan suçlu bulundu.

Mackenzie ve 11 müridinin cezalarının 17 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Yargılanan 24 diğer sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.