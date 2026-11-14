Ada yok olmanın eşiğine geldi. Nüfus 300'e düştü, hiç bebek yok

Virginia eyaleti, borçlarını ödeyememesi ve mali kayıtlarını tutamaması nedeniyle Tangier'i "mali açıdan sıkıntılı" topluluk ilan etti.

Kasaba meclisi üyesi Normand St-Pierre, en az 300 bin dolarlık bir açık olduğunu ve halkın bunu ödeyemeyeceğini söylüyor.

Diğer yandan, dalgakıranın güneyindeki aşınan sahili güçlendirmek için yakındaki bir dereden çıkarılacak kumun kıyıya dökülmesi planlanıyor.

Çevre örgütü Chesapeake Bay Foundation yöneticisi Tom Ackerman ise "Tangier'i kaybetmek bir seçenek değil" diyerek acil harekete geçilmesi çağrısı yapıyor.