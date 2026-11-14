Ada yok olmanın eşiğine geldi. Nüfus 300'e düştü, hiç bebek yok
14.11.2026 10:48
Son Güncelleme: 14.11.2026 10:52
ABD'nin Virginia eyaletindeki Tangier Adası, yükselen deniz suları ve hızla yaşlanan nüfusu nedeniyle yok olmanın eşiğine geldi.
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Tangier Adası, deniz sularının yükselmesi ve hızla azalan nüfusu nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Chesapeake Körfezi'ndeki bu küçük adada yaşayanların sayısı 1960 yılında 876 iken, bugün 300 civarına düştü.
Son beş yılda ölümler ve göç nedeniyle ada nüfusu 100'den fazla azaldı.
Adada yaşayanların ortanca yaşı 60'ın üzerine çıktı ve bu rakam ABD ortalamasından 20 yaş daha yüksek.
CNN televizyonuna konuşan Tangier Belediye Başkanı James Eskridge, "Hiç bebek yok, hiç küçük çocuk yok" diyor.
Eskridge, adanın kuruluşundan bu yana ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtiyor.
OKULDA İKİ SINIF BOŞ KALDI, TEK BÜYÜK MARKET KAPANDI
Adadaki tek okul olan Tangier Birleşik Okulu'nda bugün sadece 34 öğrenci eğitim görüyor.
İki sınıfta hiç öğrenci olmadığı için bazı dersler anakaradaki öğretmenler tarafından uzaktan veriliyor.
Geçen ay düzenlenen mezuniyet balosuna, sekizinci sınıf ve üzeri tüm öğrencilerin davet edilmesine rağmen 20'den az kişi katıldı.
Adanın tek büyük marketi Daley & Son yaklaşık bir yıl önce kapandı ve satışa çıkarıldı.
Adalılar, anakaradan yiyecek getirmenin maliyetinin işletmeyi zorlaştırdığını söylüyor.
Günlük temel ihtiyaçlar artık sadece posta teknesinin yanaştığı iskeledeki küçük dükkandan veya anakaradan verilen siparişlerle karşılanıyor.
YENGEÇ AVCILIĞINA YÖNELİK KISITLAMALAR GÖÇÜ HIZLANDIRDI
Adada yaşayanlar nüfus kaybının en büyük nedeninin işsizlik olduğunu savunuyor.
Virginia eyaletinin 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında mavi yengeç avcılığına getirdiği katı kurallar adadaki geçim kaynağını daralttı.
Adanın eski sakinlerinden 60 yaşındaki Gil Pruitt de 18 yaşında denizcilik eğitimi almak için adadan ayrılanlardan biri.
Pruitt, "Tangier'in eskisi gibi kalmayacağını tahmin ediyordum" diye konuşuyor.
Buna rağmen adada kalanlar kasabanın "terk edilmiş" olarak nitelendirilmesine tepki gösteriyor.
Emlakçı Irene Lewin, son bir buçuk yılda adaya 15 yeni ev sahibi getirdiğini ve turizmin adayı yeniden büyütebileceğini savunuyor.
ADA HEM BATIYOR HEM SULAR ALTINDA KALIYOR
Tangier Adası 1850 yılından bu yana yüzölçümünün üçte ikisini kaybetti.
Deniz seviyesinin yükselmesine ek olarak bölgedeki kara parçasının jeolojik nedenlerle çökmesi sorunu büyütüyor.
Deniz seviyesinden sadece yaklaşık 90 santimetre yüksekte olan adanın çimenliklerinde, sakin havalarda bile su birikintileri oluşuyor.
Gelgit suları dar sokaklara ve okulun altına kadar ulaşıyor.
1990 yılında adanın batı kıyısına 4 milyon dolarlık bir dalgakıran inşa edildi ancak uzmanlar bunun tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.
EYALET YÖNETİMİNDEN YENİ KURTARMA PLANLARI
Virginia eyaleti, borçlarını ödeyememesi ve mali kayıtlarını tutamaması nedeniyle Tangier'i "mali açıdan sıkıntılı" topluluk ilan etti.
Kasaba meclisi üyesi Normand St-Pierre, en az 300 bin dolarlık bir açık olduğunu ve halkın bunu ödeyemeyeceğini söylüyor.
Diğer yandan, dalgakıranın güneyindeki aşınan sahili güçlendirmek için yakındaki bir dereden çıkarılacak kumun kıyıya dökülmesi planlanıyor.
Çevre örgütü Chesapeake Bay Foundation yöneticisi Tom Ackerman ise "Tangier'i kaybetmek bir seçenek değil" diyerek acil harekete geçilmesi çağrısı yapıyor.