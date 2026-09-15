Adanın sahillerini domuzlar bastı Yunanistan turizm gelirine çevirdi
15.09.2026 14:56
Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki küçük Atokos Adası, sahillerinde dolaşan ve denize giren domuzlarla sosyal medyada ünlendi. Ada, hayvanlarla yüzmek isteyen binlerce turisti ağırlıyor.
Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki küçük Atokos Adası, sıra dışı sakinleri sayesinde yeni bir turizm merkezine dönüşüyor.
Adanın berrak sularına giren turistlere domuz sürüleri eşlik ediyor. Kumsalda yiyecek arayan hayvanlar, serinlemek için zaman zaman denize girerek ziyaretçilerle birlikte yüzüyor.
Domuzların görüntülerinin Instagram ve TikTok'ta viral olmasıyla daha önce çok az kişinin bildiği Atokos'a ilgi hızla arttı.
DOMUZLARLA YÜZMEK İÇİN GELİYORLAR
Atokos, Homeros'un “Odysseia” destanının kahramanı Odysseus'un memleketi ve krallığı olarak anlatılan İthaka Adası'nın yakınlarında bulunuyor.
Ancak küçük adanın son dönemdeki ününün kaynağı mitolojik geçmişinden çok sahillerindeki domuzlar. Turistler dünyanın farklı ülkelerinden Atokos'a gelerek hayvanlarla aynı sularda yüzüyor ve onları besliyor.
Domuzlar çoğunlukla kumsalda yiyecek arıyor, ardından serinlemek için kısa süreliğine denize giriyor.
“DOMUZ ADASI” TURLARI BAŞLADI
Atokos'un sosyal medyada popülerleşmesi tur şirketlerinin de ilgisini çekti.
Tur operatörü Renato Bisha, İthaka'dan adaya her gün birkaç sefer düzenliyor.
“Piggy Island”, yani “Domuz Adası” deneyimine talebin artmasıyla yakınlardaki Lefkada ve Kefalonya adalarından da benzer günübirlik turlar düzenlenmeye başladı.
Bisha, “Ada domuzlar sayesinde viral oldu. Artık birçok kişi özellikle Atokos'a gelmek istiyor.” dedi.
Tur operatörü, domuzları teknelerin yakınına çekmek için hayvanlara meyve de atıyor.
SOSYAL MEDYA ADAYI ÜNLÜ YAPTI
Atokos, yüzen domuzların fotoğraf ve videoları sosyal medyada yayılmadan önce turistler arasında fazla bilinmiyordu.
Instagram ve TikTok'taki görüntüler ise adanın kaderini değiştirdi.
Özellikle yoğun yaz aylarında binlerce ziyaretçi artık Atokos'un sahillerine geliyor.
ABD'li turist Jamie Jackson, yaşadığı deneyimi “Bu inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey yapacağımı hiç düşünmezdim.” sözleriyle anlattı.
Bir başka ABD'li ziyaretçi Michael Mcanelly ise domuzların da turistler kadar eğlendiğini düşündüğünü söyledi.
Bir zamanlar İyon Denizi'ndeki sakin ve az bilinen adalardan biri olan Atokos, böylece sosyal medyanın etkisiyle Yunanistan'ın en sıra dışı turistik duraklarından birine dönüştü.