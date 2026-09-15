Adanın sahillerini domuzlar bastı Yunanistan turizm gelirine çevirdi

ABD'li turist Jamie Jackson, yaşadığı deneyimi “Bu inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey yapacağımı hiç düşünmezdim.” sözleriyle anlattı.

Bir başka ABD'li ziyaretçi Michael Mcanelly ise domuzların da turistler kadar eğlendiğini düşündüğünü söyledi.

Bir zamanlar İyon Denizi'ndeki sakin ve az bilinen adalardan biri olan Atokos, böylece sosyal medyanın etkisiyle Yunanistan'ın en sıra dışı turistik duraklarından birine dönüştü.