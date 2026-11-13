Adı casusluk ve yasak aşk skandalına karışan yönetici küçümsemişti. Yeni Nvidia CEO'su kimdir?
13.11.2026 11:09
Son Güncelleme: 13.11.2026 11:41
Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, casusluk skandalının ardından göreve veda etti ve yerine, Huang'ın kısa süre önce yetersizlikle suçladığı Mali İşler Direktörü Colette Kress getirildi.
Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'da, iki evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından istifa eden CEO Jensen Huang'ın yerine geçici olarak atanan Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'in, yaz aylarında Huang tarafından sert sözlerle eleştirildiği ortaya çıktı.
Dün geçici CEO olarak görevlendirilen Kress, şimdi hem federal hem de şirket içi soruşturmalarla karşı karşıya kalan teknoloji devini istikrara kavuşturmak zorunda.
Huang, ABD istihbaratının casus olduğundan şüphelendiği Çinli iş kadını Alice Huang ve şirket çalışanı Kimberly Powell ile yaşadığı ilişkilerin basına yansımasının ardından istifa etmişti.
Pazar günü eşini aldattığı için özür dileyen Huang'ın üzerindeki baskı, The New York Times'ın ikinci ilişkiyi haberleştirmesiyle artmıştı.
Kurucusu olduğu şirkette 33 yıldır görev yapan Huang'ın ani ayrılığı sonrası net bir halefiyet planı olmayan Nvidia yönetimi, kalıcı CEO için şirket içi ve dışından adayları değerlendireceğini açıkladı.
HUANG, YAZ TOPLANTISINDA KRESS'İ HEDEF ALMIŞ
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Huang, ağustos ayında Kress'i ve üst düzey finans ekibini ofisine çağırarak şirketin karşı karşıya olduğu büyüyen finansman sorununu masaya yatırdı.
Toplantı sırasında Kress'in sunumunu kesen Huang, şu anda kendi koltuğuna oturan yöneticiyi "far görmüş tavşan" olarak niteledi.
Huang, Kress'in strateji belirlemeye veya karar almaya yardımcı olabilecek biri değil, yalnızca "raporlama yapan bir CFO" olduğunu söyledi.
Şirketin milyarlarca dolarlık kredi garantisi görüşmeleri yürüttüğü bu dönemde, Huang'ın damadı ve ocak ayında başkan yardımcılığına terfi eden Nico Caprez ile diğer başkan yardımcısı Raj Mirpuri, yeni kurulan bulut bilişim ve veri merkezi şirketlerine uzun vadeli müşteri olmaları umuduyla finansman teklif ediyordu.
Büyük bulut sağlayıcılarının alternatif çiplere yönelerek Nvidia'ya olan bağımlılıklarını azaltmaya çalıştığını belirten Huang, şirketin satın almayı taahhüt ettiği devasa miktardaki çip plakası ve bellek stokunun üzerine bir "çığ gibi" geldiğini ifade etti.
TARTIŞMANIN MERKEZİNDE OPENAI ANLAŞMASI VARDI
Kress, ilkbaharda başlatılan ve bulut şirketlerinin gelirlerinden pay alma karşılığında kredi desteği sunan bu programda hangi anlaşmaların seçileceği, garantilerin nasıl değerleneceği ve yatırım getirisinin nasıl hesaplanacağı konusunda sorular yöneltti.
Birlikte çalıştığı kişilere göre Kress, perde arkasında Huang'ın damadı Caprez'i dizginlemeye çalıştı.
Bu süreçte Nvidia, OpenAI'ın Ohio'da kuracağı ve yaklaşık 300 milyar dolarlık Nvidia çipiyle dolduracağı dünyanın en büyük veri merkezi tesisi için finansal destek sağlamak üzere görüşmeler yürüttü.
The Wall Street Journal'ın 26 Temmuz'da Nvidia'nın proje için 250 milyar dolarlık destek düşündüğünü yazmasının ardından şirket hisseleri ertesi gün yüzde 5 değer kaybetti ve piyasa değerinden 250 milyar dolar silindi.
Anlaşmaya aşina kaynaklar, Kress'in sonraki haftalarda anlaşmayı yeniden yapılandırarak Nvidia'nın başlangıçtaki finansal taahhüdünü yarıya indirdiğini ve tarafların küçültülmüş anlaşmayı 17 Ağustos'ta imzaladığını aktardı.
Ağustos sonunda bazı kredi desteği anlaşmalarını askıya alan Nvidia'da Kress, şirketin yapay zeka sektörüne adeta bir bankacı gibi kredi sağlamasını savundu.
Kress ağustos sonunda yaptığı açıklamada, "Bu desteğin ölçeğinin farkındayız ve bazılarının buna döngüsel finansman diyeceğini biliyoruz. Biz durumu farklı görüyoruz. Yatırılan sermayemizden elde edeceğimiz özsermaye getirisi mükemmel olacak" dedi.
Son beş yılda piyasa değeri 1 trilyon doların altından ekim ayında 5,8 trilyon dolara kadar çıkan Nvidia'nın aylık ortalama hisse çarpanı mayıstaki 23 seviyesinden ekimde 16'ya geriledi.
Yatırımcıları yatıştırmak için tarihin en büyük hisse geri alımını gerçekleştiren şirket, ekim ayı itibarıyla finansman musluklarını kısmaya başladı.
Huang, Berlin'deki bir konferansta büyük çip alıcısı altı şirketin CEO'suyla bir araya gelerek Japonya'da tüm çorbasını tek bir müşteriye satmayı reddeden bir çorbacının hikayesini anlattı.
Huang, bulut bilişim yöneticilerine "O hepinizden daha iyi bir iş insanı" diyerek "Benim ürünlerimin değerini siz belirlemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
COLETTE KRESS KİMDİR?
Cisco, Microsoft ve Texas Instruments'ta finans görevlerinde bulunduktan sonra Eylül 2013'te Nvidia'ya katılan 13 yıllık şirket kıdemlisi Kress, Arizona Üniversitesi'nden mezun oldu ve 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.
Eski bir Microsoft yöneticisi olan David Kress ile evli ve iki çocuk annesi olan Kress, LinkedIn profiline göre Kaliforniya'nın Saratoga kentinde yaşıyor ve mayıs ayında Fortune tarafından iş dünyasının en güçlü kadınlarından biri seçildi.
Perşembe günü çalışanlara bir not gönderen Kress, "Nvidia'nın gücü her zaman çalışanlarından gelmiştir ve liderlik ekibimizle birlikte Jensen'ın son 33 yılda oluşturduğu olağanüstü temelin üzerine inşa etmeye devam etmeye kararlıyım" dedi.
Kress, hızlandırılmış bilgi işlem ve yapay zekada şirketi lider yapan çalışmaları sürdüreceklerini ve müşterilere, ortaklara, geliştiricilere ve hissedarlara hizmet etmeye odaklanacaklarını belirtti.