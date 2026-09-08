Adidas reklamında İsrail askeri krizi. Boykot çağrısı yapıldı, şirket özür diledi

Kampanyaya tepki gösteren isimler arasında İspanyol oyuncu Javier Bardem de yer aldı.

Bardem, tüketicilere Adidas'ı boykot etme çağrısında bulundu.

Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından Adidas pazartesi günü açıklama yaparak özür diledi.

Şirket, “Yerel ekip tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir tanıtımda kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız.” açıklamasını yaptı.

Adidas, kampanyanın küresel değil yerel bir girişim olduğunu vurgulayarak, “Amacımız hiçbir zaman kimseyi incitmek değildi. Etkilenen herkesten özür diliyoruz.” ifadelerini kullandı.