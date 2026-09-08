Adidas reklamında İsrail askeri krizi. Boykot çağrısı yapıldı, şirket özür diledi
08.09.2026 10:36
Adidas'ın uzvunu kaybedenlere yönelik kampanyasında eski bir İsrail askerine yer vermesi tepkilere yol açtı. Gazze'deki binlerce ampütasyona dikkat çeken eleştirilerin ardından şirket özür diledi.
İSRAİL ASKERİ REKLAM YÜZÜ OLDU
Alman spor giyim devi Adidas, İsrail'de yayımlanan ve eski bir İsrail askerinin yer aldığı reklam kampanyasının boykot çağrılarına yol açmasının ardından özür diledi.
Tartışmanın merkezinde, uzuv farklılığı bulunan kişilerin yalnızca ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı satın alabilmelerini sağlayan Adidas'ın “Single Shoe” hizmetinin İsrail'deki tanıtımı yer aldı.
Kampanyada, 2021'de İsrail ordusunda görev yaparken yaralanan ve sol bacağı ampute edilen Shalev Biton'a yer verilmesi, Gazze'de binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dikkat çeken Filistin yanlısı aktivistlerin tepkisini çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Shalev Biton, Adidas'ın İsrail'deki mağazalarında sergilenen afişlerde yer alan engelli 11 sporcudan biriydi.
Biton'un sol bacağı, 2021 yılında İsrail ordusunda görev yaparken yaralanmasının ardından ampüte edilmişti.
Ancak eski bir İsrail askerinin ampütasyon temalı bir kampanyada rol alması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Filistin yanlısı aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dikkat çekerek kampanyayı eleştirdi ve Adidas'a yönelik boykot çağrısında bulundu.
GAZZE'DE 5 BİNDEN FAZLA AMPÜTASYON
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mayıs ayında yayımladığı tahminlere göre Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana travmatik yaralanmalar nedeniyle 5 binden fazla uzuv ampütasyonu gerçekleştirildi.
Aynı dönemde 22 binden fazla ciddi kol ve bacak yaralanması kaydedildi.
Hayatlarını kalıcı olarak değiştiren yaralanmalar yaşayan kişilerin dörtte bir kadarının çocuklardan oluştuğu tahmin edildi.
Eleştirilerin odağında da Adidas'ın kampanyasının Gazze'deki bu tablo devam ederken eski bir İsrail askerini öne çıkarması yer aldı.
JAVIER BARDEM'DEN BOYKOT ÇAĞRISI
Kampanyaya tepki gösteren isimler arasında İspanyol oyuncu Javier Bardem de yer aldı.
Bardem, tüketicilere Adidas'ı boykot etme çağrısında bulundu.
Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından Adidas pazartesi günü açıklama yaparak özür diledi.
Şirket, “Yerel ekip tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir tanıtımda kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız.” açıklamasını yaptı.
Adidas, kampanyanın küresel değil yerel bir girişim olduğunu vurgulayarak, “Amacımız hiçbir zaman kimseyi incitmek değildi. Etkilenen herkesten özür diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
“TEK AYAKKABI” UYGULAMASI NEDİR?
Adidas, “Tek Ayakkabı” hizmetini uzuv farklılığı bulunan kişilerin bir çift yerine yalnızca ihtiyaç duydukları ayakkabıyı satın alabilmeleri amacıyla geliştirdi.
Şirket, uygulamayı ocak ayında 23 Avrupa ülkesinde başlattı.
Program kapsamında Adidas'ın kendi mağazalarında tek ayakkabı, bir çift fiyatının yüzde 50'sine satılıyor.
Şirket, hizmetin engelli gruplarıyla yapılan görüşmeler sonucunda geliştirildiğini belirtti.
Programın Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Orta Doğu'da genişletildiği; Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Mısır'ın da uygulamaya dahil edildiği açıklandı.
ADIDAS DAHA ÖNCE DE TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI
Adidas, İsrail-Filistin meselesi nedeniyle daha önce de birçok kez tartışmaların merkezinde yer aldı.
2012'de şirket, güzergahının işgal altındaki Doğu Kudüs'ten geçmesi nedeniyle tepki çeken Kudüs Maratonu'na sponsor olduğu için Arap spor yetkililerinin boykot çağrılarıyla karşılaşmıştı. Adidas bir sonraki yıl etkinliğin sponsorları arasında yer almadı.
2018'de ise 130'dan fazla Filistinli futbol kulübü ve spor kuruluşu, Adidas'a İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğunu sonlandırması çağrısında bulundu.
Adidas daha sonra İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğunu sona erdirdi ancak kararını Filistinli grupların yürüttüğü kampanyaya bağlamadı.
BELLA HADID KRİZİ DE YAŞANMIŞTI
Şirket son olarak Temmuz 2024'te Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid nedeniyle benzer bir tartışma yaşamıştı.
Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'na gönderme yapan retro ayakkabı kampanyasından Hadid'i, İsrail'in tepkisinin ardından çıkarmıştı.
Filistin haklarına desteğini uzun süredir açıkça dile getiren Hadid'in karar üzerine avukatlarıyla harekete geçtiği bildirilmişti.
Adidas daha sonra Hadid ve kampanyada yer alan diğer isimlerden özür dileyerek “istemeden hata yaptığını” açıklamış ancak Hadid'i kampanyaya geri almamıştı.