AfD, Almanya'nın doğu eyaletlerinde seçime önde giriyor. Ekonomistler ise endişeli

Araştırmalar, iki Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen, bölge halkındaki ekonomik bakımdan geride bırakılmışlık duygusu ile ağırlıkla batı merkezli siyaset kurumunca ihmal edildikleri hissinin AfD'nin tırmanışında rol oynadığını gösteriyor.

Reuters'a konuşan SSC Hydrovent şirketinin yöneticisi Lars Gottschligg, "Konuştuğum insanlar da ben de korkmuyoruz. AfD büyük bir değişim getirecek, hatta bu değişimi şimdiden başlatmış durumdalar" değerlendirmesinde bulunuyor.

Her iki eyalet de doğu Almanya'da genç nüfusun bölgeden ayrılmasıyla derinleşen iş gücü kaybını en ağır hisseden yerler arasında.

Baltık Denizi kıyısındaki limanları ve plajlarıyla bilinen Mecklenburg-Vorpommern'in nüfusu birleşmeden bu yana neredeyse beşten bir oranında azaldı.

Saksonya-Anhalt ise çalıma çağındaki her 100 kişiye karşılık 52 emeklinin düşmesiyle Almanya genelinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu eyalet konumunda.

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsünden (IWH) Oliver Holtemoeller, "İş gücü, Mecklenburg-Vorpommern'in geleceğindeki en kıt üretim unsuru haline geldi" diyerek bölgedeki kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ülke ortalamasının yüzde 76'sında, iş gücü verimliliğinin ise yüzde 86'sında kaldığını aktarıyor.

Ekonomik araştırma enstitüsü DIW Berlin tarafından yapılan çalışma, genç ve eğitimli nüfusun göç ettiği, 60 yaş üzerindekilerin oranının yükseldiği bölgelerde AfD'nin oy oranının belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor.