Afganistan'da ABD için savaştılar, bugün Yeşil Kart'larını kaybetmekten korkuyorlar

Mülteci programlarının askıya alındığı, Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) kaldırıldığı ve sınır dışı politikalarının sertleştiği bu dönemde, ABD vatandaşı olmaya hazırlanan ve aileleriyle yeni bir düzen kuran Afganlar büyük bir belirsizlik ve hapis/sınır dışı edilme korkusu yaşıyor.

ABD, Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde durdurduğu mülteci yeniden yerleştirme programı ve diğer vize türlerinin işlemleri de dahil olmak üzere Afganlar için mevcut olan diğer yasal göç yollarını askıya aldı. TPS gibi programlarla halihazırda ülkede bulunanların da kalma izinleri ellerinden alındı.