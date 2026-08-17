Afganistan'da ABD için savaştılar, bugün Yeşil Kart'larını kaybetmekten korkuyorlar
17.08.2026 11:39
Afganistan'da Amerikan ordusuna yardım eden ve yıllardır ABD'de yaşayan bazı Afganlar, Yeşil Kart'larının iptal edilebileceğine dair bildirim aldı.
Afganistan'da ABD birlikleriyle çalışan ve SIV (Özel Göçmen Vizesi) ile ABD'ye gelip yeşil kart alan yüzlerce Afgan, son dönemde federal hükümetten vizelerinin ve yeşil kartlarının iptal riskiyle karşı karşıya olduğuna dair bildirimler almaya başladı.
NPR haber portalında Ximena Bustillo imzalıyla yayınlanan haberde, medyaya açıklama yapmanın yeşil kartını etkileyebileceği endişesiyle isminin sadece baş harfiyle anılmasını isteyen M., "Çalışmaya, okumaya, çocuklarımızı büyütmeye ve ABD'de normal bir hayat kurmaya çalışıyoruz," dedi.
"Ancak şimdi bir yandan da avukatlar bulmaya, kongre ofisleriyle iletişime geçmeye ve yeşil kartlarımıza ne olabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Bu çok stresli bir durum çünkü göçmenlik avukatları bile farklı görüşler belirtiyor."
Gönderilen mektuplar, Biden yönetiminin son döneminde başlattığı dolandırıcılık tespiti ve istihdam mektuplarındaki sahtecilik incelemelerine dayanıyor.
Çekilme sonrası şirketlerin kapanması ve kayıtların yok olması nedeniyle istihdam doğrulaması zorlaşırken, rüşvetle yazılan sahte tavsiye mektupları da tüm süreci olumsuz etkiledi.
Ancak göçmen hakları savunucuları, Trump yönetimi altında bu iptal bildirimlerinin beklenenden çok daha yüksek bir hacimde gönderildiğini, açıklayıcı olmadığını ve kapsamının genişletildiğini belirtiyor.
Mülteci programlarının askıya alındığı, Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) kaldırıldığı ve sınır dışı politikalarının sertleştiği bu dönemde, ABD vatandaşı olmaya hazırlanan ve aileleriyle yeni bir düzen kuran Afganlar büyük bir belirsizlik ve hapis/sınır dışı edilme korkusu yaşıyor.
ABD, Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde durdurduğu mülteci yeniden yerleştirme programı ve diğer vize türlerinin işlemleri de dahil olmak üzere Afganlar için mevcut olan diğer yasal göç yollarını askıya aldı. TPS gibi programlarla halihazırda ülkede bulunanların da kalma izinleri ellerinden alındı.
Şimdilik yeşil kartlar toplu olarak iptal edilmese de hukuki desteğe ihtiyaç duyan Afgan müttefikler, Taliban rejiminin sürdüğü ülkelerine geri gönderilme ihtimalini bir "ölüm fermanı" olarak görüyor.