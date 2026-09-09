Airbnb için yolun sonu mu? Avrupa'dan kısıtlama adımı
09.09.2026 15:56
Son Güncelleme: 09.09.2026 17:03
Avrupa Komisyonu popüler turizm kentlerindeki konut açığını kapatmak için kısa dönemli ev kiralamalarına yönelik ortak kısıtlama çerçevesi önerdi.
Avrupa Komisyonu turistik merkezlerde yaşanan konut krizini hafifletmek amacıyla Airbnb ve benzeri kısa dönemli ev kiralama platformlarına yeni kısıtlamalar getirilmesini önerdi.
Komisyonun hazırladığı taslak, Avrupa çapında kuralları uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.
Daha önce Paris, Barselona ve Venedik gibi kentlerin yönetimleri Airbnb platformuna karşı birbirinden farklı önlemler almış, bu durum çeşitli hukuki ihtilaflara yol açmıştı.
Kısa dönemli tatil kiralamalarındaki artışın uygun fiyatlı kiralık konut açığı yaratması, özellikle genç Avrupalıların sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemesine neden olmuştu.
Reuters ajansının haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir yıl önce Avrupa'daki konut erişilebilirliği sorununu çözme sözü vermiştim. Bugün bu istikamette bir adım atıyoruz. Yerel gerçeklere dayalı olarak yerel yönetimlere ve topluluklara daha fazla netlik ve destek sağlıyoruz."
Yasalaşması için gelecek aylarda AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını alması gereken teklif, konut tedbirlerinin değerlendirilmesine yönelik ilk ortak Avrupa çerçevesini çiziyor.
Komisyon, yerel yönetimlerin fiyat-gelir oranının yüksekliğini veya son 10 yıldaki yükseliş eğilimini inceleyerek konut darboğazı yaşanan bölgeleri saptayabileceğini belirtti.
Kısa vadeli kiralamalara getirilecek kısıtlamaların kanıtlara dayanması, zorunlu olması, sadece etkilenen alanlarla sınırlı tutulması ve geriye dönük işletilmemesi gerekiyor.
Airbnb gibi şirketleri bünyesinde barındıran lobi grubu CCIA Europe ise teklifin kısıtlamalara dönük bağımsız denetim veya etkili telafi mekanizması ihtiyacına yanıt vermediğini savundu.
CCIA Europe Politika Birimi Başkanı Alexandre Roure, Reuters'a verdiği demeçte, "Avrupa, kentlere kısa vadeli kiralamaları kısıtlama yetkisi veren bir AB çerçevesi sunup ardından bu kurallara uyumu yine kendilerinin denetlemesine izin vererek konut krizini çözemez" dedi.
Roure, bağımsız bir denetim veya telafi yolu sağlanmazsa bu düzenlemenin kağıt üzerinde kalacağını, orantısız kısıtlamaları yürürlükte bırakacağını ve Erişilebilir Konut Yasası'nın getirmeyi hedeflediği hukuki belirliliği zedeleyeceğini ekledi.
Nihai adım atma yetkisini yerel idarelerin inisiyatifine bırakan teklif, yetkililere konut amaçlı yeni arazileri imara açma ile planlama ve inşaat süreçlerini modernize etme tavsiyesinde de yer veriyor.
AIRBNB NEDİR?
2008 yılında ABD'nin San Francisco kentinde kurulan çevrim içi pazar yeri platformu, kısa süreli konaklama arayan seyahatçilere hizmet veriyor.
Ev sahipleri tek bir odayı ya da konutun tamamını turistlere kiralayarak gelir elde ederken, şirket her rezervasyon üzerinden belirli bir hizmet bedeli kesiyor.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan model, geleneksel otelcilik sektörüne alternatif yaratsa da özellikle turistik kentlerde kiralık ev arzını daraltarak barınma maliyetlerini yükseltmekle suçlanıyor.