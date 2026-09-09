Airbnb için yolun sonu mu? Avrupa'dan kısıtlama adımı

Reuters ajansının haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir yıl önce Avrupa'daki konut erişilebilirliği sorununu çözme sözü vermiştim. Bugün bu istikamette bir adım atıyoruz. Yerel gerçeklere dayalı olarak yerel yönetimlere ve topluluklara daha fazla netlik ve destek sağlıyoruz."

Yasalaşması için gelecek aylarda AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını alması gereken teklif, konut tedbirlerinin değerlendirilmesine yönelik ilk ortak Avrupa çerçevesini çiziyor.

Komisyon, yerel yönetimlerin fiyat-gelir oranının yüksekliğini veya son 10 yıldaki yükseliş eğilimini inceleyerek konut darboğazı yaşanan bölgeleri saptayabileceğini belirtti.

Kısa vadeli kiralamalara getirilecek kısıtlamaların kanıtlara dayanması, zorunlu olması, sadece etkilenen alanlarla sınırlı tutulması ve geriye dönük işletilmemesi gerekiyor.