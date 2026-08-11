Akdeniz'de ortaya çıkan istilacı türler balık pazarını kökten değiştirebilir

Kıbrıs Bilim, Edebiyat ve Sanat Akademisi tarafından 11 ülkeden bilim insanlarının araştırmalarına dayanarak derlenen son bir araştırmaya göre, Akdeniz'e her iki haftada bir yeni bir deniz canlısı türünün girdiği tahmin ediliyor. Rapora göre, Akdeniz'de toplamda 1000'den fazla yabancı tür bulunuyor. Bu sayı, Avrupa Çevre Ajansı'nın 2012-2017 döneminde yaptığı başka bir çalışmada sayılan 800'den az türe kıyasla önemli bir artış gösteriyor.

Uzmanlar, Kızıldeniz ve ötesinden gelen tropikal yeni türlerin yerli türlerin yerini aldığını, besin zincirlerini yeniden şekillendirdiğini ve balıkçılığı tehdit ettiğini açıkladı.

Bu durum, rekor sıcak dalgalarına, orman yangınlarına ve kuraklığa neden olan iklim değişikliğinin bu yaz Avrupa'da karada yarattığı tahribatın bir başka göstergesi olarak öne çıkıyor. Küresel okyanusun sadece yüzde 0,8'lik kısmını oluşturan Akdeniz'in, bazı tahminlere göre dünyanın deniz türlerinin yüzde 18'ine kadarını barındırmasından dolayı bu bölgede ortaya çıkan istilacı tür çevrecileri endişelendiriyor.

İstilacı türlerin etkisini azaltmanın yollarını araştıran Kıbrıs merkezli Deniz ve Çevre Araştırma (MER) laboratuvarında görevli deniz bilimci Periklis Kleitou, "Özellikle 2000 yılından bu yana çok büyük çaplı değişiklikler yaşandı" dedi.

Kleitou, "Deniz ortamında yabancı türlerin giderek çoğaldığını ve baskın hale geldiğini, ne yazık ki yerli türlerin ise azaldığını görüyoruz." diyerek sözlerine eklemede bulundu.