Akdeniz'in derinliklerindeki 2 milyar dolarlık elektrik hattı için yeni hamle

Doğu Akdeniz'in tabanına döşenmesi planlanan ve Avrupa kıtasını önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), ardından da İsrail'e bağlamayı hedefleyen dev elektrik hattı projesinde kritik bir izin süreci başladı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye'nin itirazları nedeniyle ilerleyişi yavaşlayan Büyük Deniz Enterkonnektörü (GSI) projesinin kablo yüklenicisi Fransız Nexans firması, deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatmak üzere Yunan makamlarına ruhsat başvurusunda bulundu.

Reuters ajansının aktardığına göre Atina'da basın mensuplarına açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, projenin hayata geçmesi açısından belirleyici nitelik taşıyan başvurunun GSI adına iletildiğini duyurdu.

Yunanistan'ın elektrik iletim şebekesi operatörü IPTO tarafından geliştirilen 1,9 milyar avro (2,13 milyar dolar) değerindeki hat, planlanan güzergahın deniz yetki alanlarıyla kesişmesi sebebiyle uzun süredir Ankara ile Atina arasında anlaşmazlık konusu olmayı sürdürüyor.