Akıllı gözlükle kopya çektiler. Öğrenciler hapis cezasıyla karşılaşabilir
30.10.2026 13:00
Güney Kore, üniversite giriş sınavında akıllı gözlükle kopya çeken adaylara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve sınavlardan men cezasını üç yıla çıkaracağını duyurdu.
Güney Kore hükümeti, üniversiteye giriş sınavında akıllı gözlük kullanarak kopya çeken öğrencilere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmaya ve cezaları ağırlaştırmaya hazırlanıyor.
Kullanıcının fotoğraf ve video çekmesine, dahası yapay zeka asistanlarıyla doğrudan iletişim kurmasına imkan tanıyan akıllı gözlüklerin satışı dünya genelinde hızla artıyor.
Cihazların yaygınlaşması, rıza dışı görüntü kaydı endişelerinin yanı sıra sınavlarda usulsüzlük amacıyla kullanılması nedeniyle küresel çapta tepkileri de beraberinde getiriyor.
Ülkede "Suneung" adıyla bilinen ve gençlerin geleceğini belirleyen zorlu üniversite giriş sınavı, prestijli okullara kabul edilmenin, ekonomik güvenceye kavuşmanın ve hatta iyi bir evlilik yapmanın anahtarı sayılıyor.
AFP'ye konuşan Güney Kore Eğitim Bakanlığı yetkilisi Lee Joon-hyuk, "Bakanlık, gelecekte akıllı gözlükle kopya çekerken yakalanan öğrenciler hakkında cezai kovuşturma başlatacak" dedi.
Yetkililerin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, akıllı gözlükle hile yaptığı belirlenen adaylar mevcut sistemdeki bir yıllık men cezası yerine üç yıl boyunca üniversite sınavlarına giremeyecek.
Yeni yaptırımların gelecek ay yapılacak üniversite giriş testlerinde yetişmesinin zor olduğunu belirten Lee, takvimin darlığına işaret etti.
Bakanlık yetkilisi Lee, "Sınava yalnızca yaklaşık 20 gün kalmışken kanunu o tarihe kadar değiştirmek gerçekçi görünmüyor; ancak değişikliklerin gelecek yılki sınavdan itibaren yürürlüğe girmesini hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
Hazırlanan bu yasal hamle, başkent Seul'deki üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenlediği kompozisyon sınavlarında üç öğrencinin akıllı gözlük taktığının ya da üzerinde taşıdığının tespit edilmesinin ardından gündeme geldi.
Yapay zeka destekli gözlüklerin sınav salonlarına sızması, dünya çapındaki eğitim kurumlarında da yeni bir kriz alanı yaratıyor.
Tayvan'ın başkenti Taipei'deki prestijli Ulusal Tayvan Üniversitesi, bu yaz yapılan bir giriş sınavında yapay zeka entegreli akıllı gözlükle kopya çeken bir adayın sınavını iptal etti.
SINAV MERKEZLERİNE ÖZEL DENETÇİ ATANACAK
Seul'deki Eğitim Bakanlığının akıllı gözlüklerle kopya çekilmesini önlemek amacıyla duyurduğu yeni tedbirler kapsamında, her sınav merkezine şüpheli gözlükleri tespit etmekle görevli özel personel yerleştirilecek.
Geleceğin tek bir teste bağlı görüldüğü ülkede tedbirler yalnızca salonlarla da sınırlı kalmıyor.
Suneung günü İngilizce dinleme testi sırasında acil durumlar haricinde ülke çapında 35 dakika boyunca uçakların kalkış ve iniş yapması yasaklanıyor.
Trafik yoğunluğunun adayları engellememesi amacıyla bankalar ve kamu daireleri çalışanlarının mesaiye bir saat geç başlamasını kararlaştırıyor.
Güney Kore'nin aşırı rekabetçi eğitim modelinin öğrenciler üzerinde yarattığı ağır baskı, ülkedeki gençler arasında görülen depresyon vakalarının ve dünyadaki en yüksek seviyeler arasında yer alan intihar oranlarının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.