Akıllı gözlükle kopya çektiler. Öğrenciler hapis cezasıyla karşılaşabilir

Yeni yaptırımların gelecek ay yapılacak üniversite giriş testlerinde yetişmesinin zor olduğunu belirten Lee, takvimin darlığına işaret etti.

Bakanlık yetkilisi Lee, "Sınava yalnızca yaklaşık 20 gün kalmışken kanunu o tarihe kadar değiştirmek gerçekçi görünmüyor; ancak değişikliklerin gelecek yılki sınavdan itibaren yürürlüğe girmesini hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazırlanan bu yasal hamle, başkent Seul'deki üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenlediği kompozisyon sınavlarında üç öğrencinin akıllı gözlük taktığının ya da üzerinde taşıdığının tespit edilmesinin ardından gündeme geldi.

Yapay zeka destekli gözlüklerin sınav salonlarına sızması, dünya çapındaki eğitim kurumlarında da yeni bir kriz alanı yaratıyor.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki prestijli Ulusal Tayvan Üniversitesi, bu yaz yapılan bir giriş sınavında yapay zeka entegreli akıllı gözlükle kopya çeken bir adayın sınavını iptal etti.