Alevler sahile ulaştı. Yunanistan'da yüzlerce itfaiyeci seferber oldu

Yunanistan'da hafta boyunca Girit Adası başta olmak üzere birçok bölgede orman yangınları çıktı. Yangınlarla mücadele sırasında şimdiye kadar üç itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Cuma günü Atina'nın batısındaki Haidari banliyösünde çıkan yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edilirken, yetkililer cumartesi günü için Atina çevresi, Mora Yarımadası, Girit ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde en yüksek yangın riski uyarısı yaptı.