Alevler sahile ulaştı. Yunanistan'da yüzlerce itfaiyeci seferber oldu
01.08.2026 10:25
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yüzlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesinde en yüksek yangın alarmı verildi.
Yunanistan'ın başkent Atina'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki sahil beldesi Porto Germeno, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınıyla mücadele ediyor.
Bölgede görev yapan 300'den fazla itfaiyeci, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, yangının denize kadar ulaştığını ve bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.
ŞİDDETLİ RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR
Yunanistan İtfaiyesi, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının etkili şekilde görev yapamadığını, bazı uçakların ise koşulların daha elverişli olduğu Mora Yarımadası'ndaki başka yangınlara yönlendirildiğini bildirdi.
Yangın, cuma günü Porto Germeno'ya komşu Agios Vasileios köyü yakınlarında başladı. İlk tahliye çağrılarına uymayan çok sayıda kişi bölgede mahsur kalırken, yaklaşık 300 kişi deniz yoluyla kurtarıldı.
BİNLERCE HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU
Atina Ulusal Gözlemevi'nden orman yangınları uzmanı Theodore Giannaros, yangının yol açtığı tahribatın "hayal edilemeyecek boyutta" olduğunu söyledi.
İlk değerlendirmelere göre yangından etkilenen alanın 4 ila 5 bin hektarı aştığı belirtiliyor.
TÜRKİYE SINIRI İÇİN UYARI
Yunanistan'da hafta boyunca Girit Adası başta olmak üzere birçok bölgede orman yangınları çıktı. Yangınlarla mücadele sırasında şimdiye kadar üç itfaiyeci yaşamını yitirdi.
Cuma günü Atina'nın batısındaki Haidari banliyösünde çıkan yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edilirken, yetkililer cumartesi günü için Atina çevresi, Mora Yarımadası, Girit ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde en yüksek yangın riski uyarısı yaptı.
"ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hafta başında yaptığı açıklamada ülkenin "zor günlere" girdiğini söylemişti.
Akdeniz havzasını etkileyen iklim krizi nedeniyle Yunanistan'da her yaz yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve sıcak hava dalgalarının orman yangınlarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiğine dikkat çekiliyor.