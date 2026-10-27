Alman otomotivinde kriz. Mercedes hedeflerini düşürdü

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, dünyanın en büyük araba pazarı Çin'de yaşadığı sert kayıpların ardından kâr hedeflerini düşürdü.

Bugün açıkladığı verilerle beklentilerini aşağı çeken şirket, böylece BMW ve Volkswagen'in ardından bu adımı atan üçüncü büyük Alman üretici oldu.

Çin pazarındaki durgunluk, yerel rakiplerin yarattığı kıyasıya rekabet ve yükselen hammadde maliyetleri, Alman sanayisinin lokomotifi sayılan otomotiv sektörünü sarsıyor.

Şirketin paylaştığı yeni öngörülere göre, 2026 yılı çekirdek kârının daha önce hedeflendiği gibi en az yüzde 15 artması artık beklenmiyor.

AFP ajansının aktardığına göre Mercedes-Benz, bu kârın bir önceki yıl kaydedilen 5,8 milyar euro (yaklaşık 322,41 milyar Türk Lirası) seviyesinde yatay kalacağını tahmin ediyor.

Ana otomobil biriminin kâr marjı beklentisi de daha önce açıklanan yüzde 3 ila 5 aralığından yüzde 2 ila 3 seviyesine çekildi.

Açıklanan öncü verilere göre şirketin üçüncü çeyrekteki çekirdek kârı 1,77 milyar euro (yaklaşık 98 milyar 391 milyon Türk Lirası) oldu; ana otomobil işindeki kâr marjı ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Mercedes-Benz, üçüncü çeyreğe dair ayrıntılı mali tabloları yarın yayımlayacak.

Hedeflerin düşürülmesi borsada da hızlı bir tepkiyle karşılaştı. Kararın duyurulmasının ardından Mercedes-Benz hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.