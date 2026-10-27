Alman otomotivinde kriz. Mercedes hedeflerini düşürdü
27.10.2026 14:25
Son Güncelleme: 27.10.2026 14:26
Mercedes-Benz, Çin pazarındaki satış kaybı ve yükselen maliyetler nedeniyle 2026 kâr hedefini düşürdü.
Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, dünyanın en büyük araba pazarı Çin'de yaşadığı sert kayıpların ardından kâr hedeflerini düşürdü.
Bugün açıkladığı verilerle beklentilerini aşağı çeken şirket, böylece BMW ve Volkswagen'in ardından bu adımı atan üçüncü büyük Alman üretici oldu.
Çin pazarındaki durgunluk, yerel rakiplerin yarattığı kıyasıya rekabet ve yükselen hammadde maliyetleri, Alman sanayisinin lokomotifi sayılan otomotiv sektörünü sarsıyor.
Şirketin paylaştığı yeni öngörülere göre, 2026 yılı çekirdek kârının daha önce hedeflendiği gibi en az yüzde 15 artması artık beklenmiyor.
AFP ajansının aktardığına göre Mercedes-Benz, bu kârın bir önceki yıl kaydedilen 5,8 milyar euro (yaklaşık 322,41 milyar Türk Lirası) seviyesinde yatay kalacağını tahmin ediyor.
Ana otomobil biriminin kâr marjı beklentisi de daha önce açıklanan yüzde 3 ila 5 aralığından yüzde 2 ila 3 seviyesine çekildi.
Açıklanan öncü verilere göre şirketin üçüncü çeyrekteki çekirdek kârı 1,77 milyar euro (yaklaşık 98 milyar 391 milyon Türk Lirası) oldu; ana otomobil işindeki kâr marjı ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.
Mercedes-Benz, üçüncü çeyreğe dair ayrıntılı mali tabloları yarın yayımlayacak.
Hedeflerin düşürülmesi borsada da hızlı bir tepkiyle karşılaştı. Kararın duyurulmasının ardından Mercedes-Benz hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.
ÇİN PAZARINDA YERLİ RAKİPLER ÖNE GEÇİYOR
Alman üreticilerin kârlarını eriten asıl gelişme, Çinli yerel üreticilerin pazarda kurduğu ağırlık.
Mercedes-Benz'in Çin'deki araç teslimatları, 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indiği geçen yılın ardından, bu yılın eylül ayı sonuna kadarki dokuz aylık döneminde yüzde 29 daha azaldı.
Dünyanın en büyük otomobil pazarında pay kaybetmek, Almanya'nın en büyük istihdam kaynağı olan otomotiv sektörü için sancılı bir dönüşümü tetikliyor.
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Krizin faturası doğrudan çalışanların çalışma koşullarına yansıyor.
Mercedes-Benz Üst Yöneticisi (CEO) Ola Kaellenius, Almanya'daki işçilerden ücretsiz fazla mesai yapmalarını talep ederken, üretimi Macaristan'a kaydırma hazırlıklarını hızlandırdı.
Kaellenius, Macaristan'daki üretim maliyetlerinin Almanya'ya kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha düşük olduğunu belirtiyor.
Sektör genelindeki kriz yalnızca Mercedes-Benz ile sınırlı değil.
Volkswagen, on yılın sonuna kadar dünya genelinde 120 bin kişilik istihdamı azaltmayı planlıyor. Bu hamle, General Motors'un 2009'daki iflas sürecinde yaşanan 50 bin kişilik iş kaybını geride bırakarak otomotiv tarihinin en büyük yeniden yapılanması olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.